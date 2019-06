Planalto anuncia advogado e major Jorge Antônio de Oliveira Francisco para Secretaria-Geral

BRASÍLIA - O Palácio do Planalto divulgou nota há pouco para anunciar o nome do advogado e major da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) Jorge Antonio de Oliveira Francisco para o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele assume o cargo no lugar do general Floriano Peixoto, que teve a exoneração anunciada na quinta-feira. 20.

Mas Floriano Peixoto não deixará o governo. Ele foi confirmado para a presidência dos Correios, no lugar do também general Juarez Cunha, demitido em público pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada.

O presidente Jair Bolsonaro fez pronunciamento à imprensa no Palácio do Planalto sobre a mudanças na manhã desta sexta, 21.

Segunda troca. Jorge Antonio de Oliveira Francisco é o terceiro a ocupar o cargo em menos de seis meses de governo. Gustavo Bebianno, que assumiu a função no início da gestão Bolsonaro, foi demitido em fevereiro após desentendimentos com o presidente e com um de seus filhos, o vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PSC).