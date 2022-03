Mineração em Terra Indígena: Veja como cada deputado votou urgência do PL 191

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 9, um requerimento de urgência na tramitação do projeto de lei (PL) 191/2020 que libera a exploração de minérios em terras indígenas, incluindo áreas que habitam povos isolados. Foram 279 votos favoráveis, 108 contrários e 3 abstenções. A proposta agora será submetida a um Grupo de Trabalho (GT) e, se o mérito da matéria for validado pelo relator, o PL segue para votação em plenário.

O PL foi votado com urgência a pedido do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR). Ele determina as condições na quais poderá haver a pesquisa, mineração e aproveitamento de recursos hídricos em terras indígenas. Em tese, o texto define que os povos indígenas afetados sejam consultados, mas eles não terão poder de veto.

Parlamentares da base aliada do governo votaram em peso pela aprovação da proposta. Também concordam com o PL o PSDB, que orientou a bancada a votar “sim”, e o Novo. Alguns quadros do PDT contrariaram o partido e também ajudaram a proposta a passar. Já PT e PSOL foram unânimes em rechaçar o pedido de Barros.

Além do PDT, outros partidos também racharam na votação. Dez tucanos divergiram do partido e foram contrários ao requerimento de urgência do projeto. No PSB, quatro quadros não seguiram a liderança e foram favoráveis. No MDB, 19 votaram com o governo e 8 com a oposição.

A votação foi marcada pelo “Ato pela Terra contra o pacote da destruição” - uma manifestação de dezenas de artistas e líderes de organizações da sociedade civil liderada pelo músico Caetano Veloso, que aconteceu no Congresso Nacional no dia da votação. Apesar da pressão, o projeto passou sem dificuldades na Casa.

Veja como cada deputado votou: