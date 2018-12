PF cumpre mandado de busca em investigação de ameaça contra Bolsonaro

A Polícia Federal cumpre na manhã desta quinta-feira, 13, um mandado de busca e apreensão contra um jovem de 23 anos que ameaçou o presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL). A ação da PF ocorre no bairro do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Segundo a PF, o objetivo é identificar se há outras pessoas envolvidas com o autor de postagens que "incitaram a subversão da ordem política fomentando a morte" de Bolsonaro, quando ele ainda era candidato.

O mandado de busca e apreensão foi expedido pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. De acordo com a PF, o investigado teria proferido ainda xingamentos ao vice-presidente eleito, general Hamilton Mourão (PRTB).