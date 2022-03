Maioria dos eleitores da terceira via rejeita 'voto útil' em Lula

A maior parte dos eleitores da terceira via se recusaria a votar em Luiz Inácio Lula da Silva para elegê-lo no primeiro turno, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 16. Mesmo que o petista tivesse grandes chances de vencer no primeiro pleito, 66% daqueles que preferem “nem Lula, nem Bolsonaro” votariam, ainda assim, em seus candidatos de preferência, mostrou o levantamento.

O maior índice de respostas negativas à mencionada provocação foi entre eleitores de Sérgio Moro (Podemos). Destes, 79% não votariam em Lula para acabar com a eleição na primeira oportunidade. O menor foi entre quem apoia Ciro Gomes (PDT). Entre estes, 34% admitem votar em Lula para evitar um segundo turno.