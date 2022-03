Lula mantém liderança e Leite tem 1% das intenções de voto, diz pesquisa Genial/Quaest

Pesquisa da Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 16, mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantém a liderança nas intenções de voto para a disputa pela Presidência da República no primeiro turno. Na pesquisa estimulada, Lula aparece com 44% em um dos cenários testados. O presidente Jair Bolsonaro permanece na segunda colocação, com 26% das intenções de voto, três pontos porcentuais a mais do que na última sondagem - Lula tinha 45% no levantamento anterior. O ex-juiz Sérgio Moro (Podemos) e Ciro Gomes (PDT) aparecem empatados no terceiro lugar, ambos com 7%.

Em outro cenário, com a presença de Eduardo Leite (PSDB) na disputa, Lula tem 45% das intenções de voto, ante 25% de Bolsonaro. Neste caso, Ciro, com 7%, aparece numericamente à frente de Moro (6%). As oscilações ocorrem dentro da margem de erro do levantamento, que é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

João Doria, pré-candidato oficial do PSDB, e André Janones (Avante) aparecem com 2% cada nos dois cenários. Simone Tebet (MDB) tem 1%, mesmo índice alcançado por Leite quando seu nome é colocado na corrida presidencial. Conforme a pesquisa, Lula vence todos os potenciais adversários em eventual segundo turno.