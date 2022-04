Quaest: Lula tem 45% e Bolsonaro vai a 31% sem Moro na disputa

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém a liderança da corrida presidencial deste ano, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece em segundo lugar, segundo a edição de abril da pesquisa Genial/Quaest. No cenário que exclui o ex-juiz Sérgio Moro da relação de presidenciáveis, o petista tem 45% das intenções de voto, contra 31% do chefe do Executivo.

O pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, tem 6% no cenário sem Moro. Isso é mais que a soma do desempenho dos presidenciáveis da chamada terceira via. João Doria (PSDB) tem 2%; Simone Tebet (MDB), 1%. O deputado André Janones (Avante) também tem 2%, empatando com o tucano. Quanto a Sérgio Moro, a possibilidade de o ex-juiz concorrer à Presidência ficou incerta após sua migração para o União Brasil.

O levantamento mostra que o PT, este ano, consegue capturar uma fatia maior de ex-eleitores de Bolsonaro do que o contrário. Entre quem votou em Fernando Haddad em 2018, 82% preferem Lula este ano, e 2% pretendem votar em Bolsonaro. Já entre quem votou em Bolsonaro, 63% relatam que vão manter o voto, mas 18% devem migrar para o líder petista.

Quanto à terceira via, a pesquisa indica haver espaço para que uma candidatura de centro cresça até pelo menos 19%, que, neste momento, é a parcela de eleitores que disse preferir “nem Lula, nem Bolsonaro".

A avaliação negativa do governo Bolsonaro é superior à positiva tanto entre quem recebe quanto entre quem não recebe o Auxílio Brasil (46% e 47%, respectivamente); entre católicos e evangélicos; em todas as faixas de renda; em todos os níveis de escolaridade; em todas as faixas etárias; em ambos os sexos; e em quatro das cinco regiões do País. No Norte, mais pessoas avaliam bem o governo do que mal, com a diferença de um ponto (35% contra 34%).

Contudo, no panorama geral, a avaliação negativa do presidente vem caindo mês após mês, apesar de continuar expressiva. Era de 51% em fevereiro; em março, caiu para 49%; agora, é de 47%.

O levantamento entrevistou 2 mil pessoas entre os dias 1º e 3 de abril. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, para mais ou para menos. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-00372/2022.