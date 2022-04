Pesquisa PoderData: Lula lidera com 41%; Bolsonaro tem 36%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto para a Presidência com vantagem de cinco pontos sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL), mostra pesquisa PoderData divulgada nesta sexta-feira, 29. O petista tem 41% da preferência no primeira turno, contra 36% do chefe do Executivo. O terceiro lugar é ocupado pelo ex-ministro Ciro Gomes (PDT), que tem 6%.

João Doria, nome ofertado pelo PSDB para enfrentar a polarização Lula-Bolsonaro, tem 4% da preferência. O deputado federal André Janones, do Avante, tem 3%, o que representa empate na margem de erro.

A diferença de cinco pontos entre o petista e presidente é a mesma registrada pelo mesmo instituto na rodada de 15 dias atrás, indicando estabilidade de ambos os pré-candidatos. Naquela ocasião, porém, a lista de presidenciáveis tinha um nome a menos, já que a edição mais recente do levantamento incluiu o nome de Luciano Bivar, pré-candidato do União Brasil, partido que anunciou o desembarque do projeto de uma candidatura única da terceira via. Ele tem 1% das intenções de voto, empatado com a senadora Simone Tebet (MDB).

Na simulação de segundo turno, Lula vence Bolsonaro com margem de 9 pontos, por 48% a 39%. A distância entre ambos era de 12 pontos em levantamento do mesmo instituto do fim de março. Em setembro do ano passado, a vantagem do petista no segundo turno era de 25 pontos. Naquele momento, o governo sofria desgaste devido à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid.

O PoderData consultou 3 mil eleitores por telefone entre os dias 24 e 26 de abril. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, para mais ou para menos. O registro da pesquisa na Justiça Eleitoral é BR-07167/2022.