Persio Arida será coordenador de equipe econômica da campanha de Alckmin

O economista e ex-presidente do Banco Central (BC) Persio Arida será o coordenador da equipe econômica do governador Geraldo Alckmin (PSDB) na disputa pela Presidência da República. A informação foi confirmada pelo Estado com interlocutores próximos ao tucano.

Em Brasília, na terça, 9, Alckmin disse que o nome já estava definido, faltava apenas “conversar com a noiva”. Portanto, o anúncio oficial ficou marcado para a semana que vem.

Outras possibilidades de “noiva” eram os economistas Roberto Giannetti e Yoshiaki Nakano, da FGV-SP. Os dois vão atuar como consultores e colaboradores de Alckmin durante a campanha. Giannetti, que é próximo do governador, confirmou ao Estado que atuará como colaborador da campanha do tucano à presidência.

No mesmo evento, o governador voltou a falar sobre seu principal mote na campanha: emprego e renda. Ele também antecipou o juros baixo e o câmbio flutuante como medidas econômicas prioritárias de uma possível gestão.

Segundo fontes, o nome de Persio foi definido em dezembro do ano passado. Em outubro, o Estado havia noticiado aproximação entre os dois. Segundo Giannetti, Arida terá destaque na equipe, que reunirá outros economistas renomados. “Não há nada formalizado ainda, mas posso sim confirmar que Persio será o personagem central da equipe econômica do candidato Geraldo Alckmin", disse à reportagem.

Procurados, Persio e Alckmin não quiseram se manifestar.