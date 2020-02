Perfil: Quem é o ministro da Cidadania, Osmar Terra

Titular do Ministério da Cidadania, Osmar Terra é filiado ao MDB há mais de 30 anos e foi ministro do Desenvolvimento Social e Agrário do governo Michel Temer (2016-2018). Terra foi eleito seis vezes deputado federal pelo Rio Grande do Sul e atualmente está licenciado por ocupar cargo no Executivo.

Ainda na transição, Terra foi escolhido por pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para comandar a pasta que reuniria o desenvolvimento social, esporte e cultura. Em novembro do ano passado, a Secretaria Especial de Cultura, centro de constantes crises, foi transferida para o Ministério do Turismo. A mudança ocorreu dias antes de o diretor de teatro, Roberto Alvim, ser anunciado como secretário.

Terra e Alvim, que então era diretor de artes cênicas da Funarte, se desentenderam diversas vezes, incluindo com discussões acaloradas dentro o ministério.

Médico especializado em saúde perinatal e com mestrado em neurociência, Terra foi prefeito de Santa Rosa, sua cidade natal. Em Porto Alegre, ele foi superintendente do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps), de 1986 a 1988, e secretário do Saúde do Rio Grande do Sul, de 2003 a 2010.

Na juventude, quando morava no Rio de Janeiro, o ministro foi filiado ao PCdoB e chegou a morar em Buenos Aires, durante a ditadura militar brasileira.

O Ministério da Cidadania é responsável pelo Bolsa Família, que distribui renda para famílias de baixa renda. A primeira dama Michele Bolsonaro, que colabora na área social, costuma cumprir agendas ao lado do ministro.