Pelo PSOL, Edmilson Rodrigues é eleito prefeito em Belém

O candidato do PSOL Edmilson Rodrigues foi eleito prefeito de Belém neste domingo, 29. Trata-se da segunda vez em que uma capital do País é comandada por um prefeito do PSOL. Em 2012, Clécio Luis foi eleito pelo partido prefeito de Macapá.

Edmilson Rodrigues venceu o delegado Eguchi, do Patriota. Em campos opostos, os dois protagonizaram debates quentes na TV e chegaram ao segundo turno em empate técnico. Edmilson prega o diálogo aberto com todas as classes e fez uma campanha com ideais de esquerda.

Com 98% das urnas apuradas, Edmilson alcançou 51,76 % dos votos válidos e está matematicamente eleito.

Na reta final da corrida ao Palácio Antônio Lemos, Edmilson se aliou ao Partido Verde e ao ex-candidato Cássio Andrade (PSB), que teve 6,8% dos votos no 1º turno. O terceiro colocado (17%), José Priante (MDB), apoiado pelo governador Helder Barbalho, se manteve neutro. O PSOL já estava coligado a PT, PDT, PCdoB, PCB, UP e Redes.

Edmilson foi prefeito de Belém por duas vezes, deputado estadual por três mandatos e ocupa uma cadeira na Câmara Federal, desde 2014. Ele foi do PT até 2005, e foi o único candidato do PSOL a ir ao 2º turno nessas eleições, além de Guilherme Boulos, em São Paulo.