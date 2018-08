PDT em Minas deixa ‘portas abertas’ para Marcio Lacerda

BELO HORIZONTE - A direção do PDT em Minas Gerais divulgou uma nota, nesta quinta-feira, 2, afirmando que as portas do partido estão abertas para o ex-prefeito de Belo Horizonte Marcio Lacerda (PSB), depois que a cúpula pessebista determinou a retirada de sua postulação ao governo de Minas Gerais. A nota também criticou a negociação entre PT e PSB em nível nacional.

“Como lhe faltou apoio do seu partido (...), oferecemos aqui, mais uma vez, as portas abertas do PDT. Sabemos que, quem fica maior com essa prática (aliança nacional) é o ex-prefeito”, declarou a direção do partido, que presidido em Minas pelo deputado federal Mário Heringer. Os pedetistas já haviam declarado apoio à pré-candidatura de Lacerda.

Além disso, o partido afirmou que o pacto nacional entre PT e PSB “ataca a vontade soberana de mineiros e pernambucanos”. A nota também cita que a estratégia foi uma forma de constranger a candidatura à presidência de Ciro Gomes (PDT). “Atropela o bom senso e a razoabilidade para continuar uma hegemonia e transformar a política em chave de cadeia”, declarou o PDT.