Paulo Maluf é internado no Albert Einstein com pneumonia

O ex-governador de São Paulo e ex-deputado Paulo Maluf foi internado para tratar uma pneumonia no Hospital Albert Einstein, na capital paulista.

De acordo com a assessoria do político, seu estado clínico de saúde é bom. Maluf, de 90 anos, deu entrada no hospital na segunda-feira, 4, e poderá ter alta até sexta-feira para continuar o tratamento em casa, ainda segundo a assessoria. Ele havia sido internado em 2019 para tratar pneumonia. À época, Maluf teve complicações decorrentes de um câncer de próstata.

Em 2019, Maluf foi condenado pelo crime de lavagem de dinheiro a sete anos e nove meses de prisão, num processo que o acusa de ter desviado dinheiro da construção da avenida Água Espraiada quando era prefeito de São Paulo.

Ele ficou preso em regime fechado no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, entre dezembro de 2018 e abril de 2019. Por decisão do ministro Dias Toffoli, do STF, o parlamentar passou para regime domiciliar.

Maluf foi deputado federal por quatro mandatos, governador de São Paulo entre 1979 e 1982 e prefeito de São Paulo em duas oportunidades: de 1969 a 1971 e de 1992 a 1996.