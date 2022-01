Paulinho da Força oficializa convite para filiação de Alckmin ao Solidariedade

O presidente do Solidariedade, Paulo Pereira da Silva (SP), oficializou nesta segunda-feira, 10, o convite para filiação do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin ao partido. Em café numa padaria de São Paulo, Paulinho da Força – como o deputado é conhecido – disse a Alckmin que o Solidariedade está de portas abertas para recebê-lo em uma negociação para que ele seja vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Planalto.

O convite do Solidariedade, antecipado pelo Estadão, foi motivado pelas dificuldades que Alckmin está encontrando no PSB para ser vice na chapa de Lula. O ex-governador deixou o PSDB em 15 de dezembro e ainda não decidiu em qual partido ingressará.

A prioridade dele é a filiação ao PSB, que tem mais estrutura, mas o partido ainda não chegou a um acordo com o PT para a dobradinha. Diante das resistências dos petistas em apoiar os candidatos do PSB aos governos de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pernamnbuco, Rio Grande do Sul e Acre, a sigla decidiu fazer também um movimento paralelo e negociar com o PDT do presidenciável Ciro Gomes. Em São Paulo, por exemplo, o PT não abre mão da candidatura de Fernando Haddad ao Palácio dos Bandeirantes.

Sem um partido certo, Alckmin intensificou as conversas políticas, muitas delas feitas em padarias. “Nosso maior desafio é tirar o país dessa situação e pensar em mais emprego e renda para o brasileiro”, afirmou o ex-governador. Na prática, porém, ele ainda não bateu o martelo sobre seu futuro político.

Paulinho da Força reiterou o convite para a aliança, sob o argumento de que o Solidariedade pretende mesmo apoiar Lula nas eleições de outubro. “Acredito que uma chapa Lula-Alckmin ganha em primeiro turno”, disse o deputado.

Além das conversas com o PSB e o Solidariedade, o ex-governador também foi sondado pelo PSD do ex-ministro Gilberto Kassab e pelo União Brasil, resultado da fusão do DEM com o PSL. A quem o procura, Alckmin tem dito que não tem pressa na definição.