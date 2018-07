Paulinho da Força assina manifesto de apoio a Lula

O deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, presidente do Solidariedade e da Força Sindical, assinou o manifesto “Eleição sem Lula é Fraude” que defende o direito de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ser candidato na eleição presidencial deste ano.

Aliado de Lula durante o governo do PT, Paulinho foi um dos principais defensores e articuladores do impeachment da presidente cassada Dilma Rousseff.

Segundo aliados do parlamentar, Paulinho justificou a adesão ao manifesto com o argumento de que “Lula só pode ser afastado pelo voto popular” e não por decisões judiciais.

O ex-presidente foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão em primeira instância no caso do tríplex do Guarujá. No dia 24 o Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF-4) vai julgar a apelação da defesa de Lula. Se a condenação for confirmada o petista pode ser enquadrado na Lei da Ficha Limpa e ficar inelegível.

O manifesto “Eleição sem Lula é Fraude” foi elaborado pelo ex-ministro das Relações Exteriores Celso Amorim e conta com mais de 150 mil assinaturas, entre elas as do linguista Noam Chomsky e do cineasta Oliver Stone.

Paulinho não é o único possível adversário de Lula a assinar o documento. A deputada estadual Manuela d'Ávila (PC do B-RS), pré-candidata pelo PC do B, e o líder sem-teto Guilherme Boulos, que negocia a possibilidade de ser candidato pelo PSOL, também firmaram o manifesto.

Artistas. Na semana que antecede o julgamento no TRF-4 Lula vai participar de duas reuniões com artistas e intelectuais em São Paulo, no dia 15, e no Rio, dia 16.