Patriota lança Cabo Daciolo como candidato à Presidência da República

O deputado federal Cabo Daciolo (RJ) foi lançado neste sábado, 4, candidato a presidente pelo Patriota (antigo Partido Ecológico Nacional), em convenção nacional realizada na cidade de Barrinha, no interior de São Paulo.

Daciolo, que foi eleito deputado pelo PSOL, ganhou notoriedade ao liderar uma greve de bombeiros em 2011, no Rio de Janeiro, no governo de Sergio Cabral (então no PMDB).

O parlamentar foi expulso do PSOL em 2015, acusado de descumprir as orientações da liderança do partido.