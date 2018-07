Partidos da Europa e América Latina prestam solidariedade a Lula

PORTO ALEGRE - Às vésperas do julgamento do ex-presidente Lula pelo Tribunal Federal da 4.ª Região, partidos políticos e centrais sindicais da Europa e da América Latina enviaram mensagens de solidariedade ao líder petista.

"O Partido Comunista francês afirma sua grande solidariedade ao ex-presidente Lula e com o conjunto das forças da esquerda política e social do Brasil, que estão mobilizadas nesta quarta-feira contra esta nova tentativa de golpe de Estado contra a democracia", diz a nota do PC francês. "O Núcleo do PT em Madri participa da concentração em frente à embaixada do Brasil com companheiros da UGT, CCOO, IU e PODEMOS (sindicatos espanhóis)", escreveram militantes petistas na Espanha.

Na América Latina, as manifestações vieram de países como República Dominicana, Panamá e Argentina. "Ante a certeza de que ( Lula) pode resultar eleito buscam, mediante uma manobra, cortar a possibilidade que o povo se expresse novamente em seu favor", acusou movimento peronista Evita em carta. "Pedimos ao governo brasileiro que cumpra imediatamente suas obrigações nos termos dos tratados internacionais ratificados e proteja o direito fundamental ao devido processo e a um julgamento justo", disse, em carta, a Confederação dos Trabalhadores da República do Panamá (CTRP). "Se o governo não o fizer, isso causará danos irreparáveis à democracia no Brasil", afirma a carta.