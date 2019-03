Parlamentares emendam carnaval com viagens ao exterior pagas pelo Congresso

BRASÍLIA - Embora o feriado prolongado de carnaval só comece amanhã, ao menos dez deputados e senadores emendaram ou pretendem emendar os dias de folga com viagens ao exterior pagas, na maioria dos casos, com dinheiro público. O “sacrifício” é para cumprir agendas de trabalho custeadas pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal. Com isso, a maioria deles ficará ao menos duas semanas sem aparecer no Congresso.

O principal destino foi Barcelona, na Espanha, um dos locais mais turísticos da Europa. Nove parlamentares desembarcaram lá no fim de semana passado para participar do Mobile World Congress, um dos maiores eventos de telecomunicação do planeta realizado entre os dias 25 e 28 de fevereiro.

O senador Vanderlan Cardoso (PP-GO) decidiu emendar a viagem com a folga de carnaval. Ele aproveitou para visitar outros destinos europeus, como Sevilha, na Espanha, e Évora, em Portugal. Embora tenha pedido inicialmente que o Senado custeasse sua participação no evento, mudou de ideia e disse que vai pagar do próprio bolso. Ele viajou acompanhado da mulher e disse que retornará no domingo.

"Estou arcando com todos os custos da viagem com recurso próprio, como passagens aéreas, hospedagem e alimentação, porque, além do Mobile World Congres, incluí em minha ida à Europa a visita a algumas usinas de energia termo solar, tecnologia que pretendemos trazer para o Brasil, a fim de melhorar os sistemas de energia alternativa que já temos por aqui”, disse o senador.

Também estiveram no evento em Barcelona o senador Esperidião Amin (PP-SC) e a mulher dele, a deputada federal Ângela Amin (PP-SC). Eles voltaram nesta sexta, 1º, para o Brasil e, de acordo com a assessoria, vão passar o carnaval em Florianópolis. Nas redes sociais dela, é possível assistir a um vídeo do senador se divertindo com óculos de realidade virtual durante o evento.

Senado e Câmara pagaram todos os gastos da viagem do casal. Os valores do ingresso para participar do evento variavam de 799 euros a 4.999 euros. Apenas com passagem de ida e volta, na classe executiva, o Senado desembolsou R$ 30.356,19 para Esperidião. Com cinco diárias, foram gastos R$ 8.028,80. Os valores gastos com a viagem de Ângela ainda não estão disponíveis no portal da transparência da Câmara.

A assessoria de imprensa do senador justificou a viagem com o fato de ele integrar a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e que sua participação no congresso “oportuniza o aprofundamento dos debates sobre a evolução e o futuro de importante setor na conjuntura nacional e internacional”. O gabinete de Ângela Amin, por sua vez, afirmou que a deputada faz parte da Comissão de Tecnologia e Inovação da Câmara. Nenhum dos dois parlamentares apresentou projetos relacionados à área de tecnologia em toda vida parlamentar.

Também foram ao congresso em Barcelona o senador Arolde de Oliveira (PSD-RJ), e os deputados Bilac Pinto (DEM-MG), Marcos Pereira (PRB-SP), Vitor Lippi (PSDB-SP), Jefferson Campos (PSB-SP) e André Figueiredo (PDT-CE).

A passagem de Arolde de Oliveira, também na classe executiva, saiu por R$ 17.836,94. Pelos cinco dias que passou no congresso de telecomunicações em Barcelona, o senador recebeu R$ 7.987,20 em diárias do Senado. Ele já está de volta ao Brasil, onde passará o carnaval.

Depois de cinco dias em Barcelona, o deputado André Figueiredo voltou direto para Fortaleza na quarta-feira, mesmo com sessões da Câmara em Brasília na quarta e na quinta-feira. Ele passará o carnaval na cidade. A assessoria de Vitor Lippi informou que o deputado viajou de classe econômica e pediu a autorização para participar da missão oficial sem ônus para a Câmara. Sua volta está prevista para esta sexta-feira. Os demais parlamentares não responderam.

A senadora Soraya Thronicke (PSL-MS). por sua vez, vai emendar a semana do carnaval com uma viagem a Nova York, nos Estados Unidos. Ela embarca no dia 8 e só voltará no dia 13. Vai participar de um evento da ONU sobre mulheres. Todo o roteiro será pago pelo Senado.