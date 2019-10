Paris concede título de cidadão honorário ao ex-presidente Lula

PARIS - A Prefeitura de Paris concedeu nesta quinta-feira o título de cidadão honorário ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um reconhecimento por seu trabalho para reduzir as desigualdades sociais e econômicas no Brasil.

Em comunicado, a prefeitura informou que levou em consideração para fazer a homenagem as ações de Lula em apoio dos desfavorecidos e o fato de o ex-presidente ter ajudado a tirar da extrema pobreza 30 milhões de brasileiros entre 2003 e 2011.

O órgão também afirma que o petista se destacou pela "política voluntariosa de lutra contra as discriminações raciais, particularmente presentes no Brasil".

A concessão do título de cidadão de honra a Lula foi aprovada pelo Conselho de Paris, uma espécie de Câmara de Vereadores da capital francesa, em linha com a defesa dos direitos humanos e do livre exercício de cargos públicos feita pelo órgão.

Lula está preso na carceragem da sede da Polícia Federal de Curitiba desde abril do ano passado. O ex-presidente foi condenado no caso do tríplex do Guarujá por corrupção e lavagem de dinheiro. Além disso, responde a outros processos na Justiça.