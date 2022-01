Partido de Moro perde líder para PSDB de Doria no Paraná

O agora ex-presidente do Podemos do Paraná, Cesar Silvestri Filho, abandonou o posto de dirigente máximo da legenda no Estado para se filiar ao PSDB nesta terça-feira, 18. A mudança ocorre com a promessa de que ele seja o pré-candidato tucano ao governo paranaense em outubro, garantindo palanque no Estado para o pré-candidato do PSDB ao Planalto, João Doria.

Silvestri se reuniu ontem com Doria, com o ex-governador tucano Beto Richa e com o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, para acertar a filiação. “Não tenho dúvida de que uma das motivações de levar o PSDB a comprar a ideia (de tê-lo como representante na disputa paranaense) é justamente dar consistência a uma candidatura nacional, criando um palanque local, fortalecendo as bases”, afirmou o ex-presidente do Podemos.

Silvestri disse ao Estadão que seu projeto de candidatura ao governo perdeu espaço no Podemos quando o partido passou a priorizar, com o aval da direção nacional, uma aliança com o governador Ratinho Junior (PSD) para viabilizar a reeleição de Álvaro Dias para o Senado.

“Fui convidado pelo PSDB para levar adiante o projeto com aval do ex-governador Beto Richa. O PSDB tem uma tradição no Estado e me deu essa condição política”, afirmou Silvestri.

A migração dificulta a formação de um palanque no Paraná para o pré-candidato à Presidência do Podemos, Sérgio Moro. Enquanto Silvestri se apresenta para estar com Doria, Ratinho Junior ainda não definiu qual presidenciável irá apoiar no Estado. Como mostrou o Estadão, ele tem na base de seu governo, hoje, tanto o PL do presidente Jair Bolsonaro quanto o Podemos de Moro, e tenta conciliar ambas alianças em sua pré-candidatura à reeleição.

Enfraquecimento

Em entrevista esta manhã à rádio Joven Pan Maringá, Moro lamentou a saída de Silvestri, mas negou que a mudança signifique o enfraquecimento do Podemos. "Cesar Silvestri tem um projeto pessoal e tem todo direito de perseguir. Ele não sentiu que tinha espaço dentro do Podemos", afirmou o ex-juiz. "Lamentável a saída dele, mas acho que temos de respeitar. Essas construções de liderança dentro dos partidos são normais. O Podemos está forte. Não é esse fato de ontem que gera o enfraquecimento do partido.” (Colaborou Natália Santos)