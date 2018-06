Para PT, prioridade é financiar campanha de Lula e reeleição de parlamentares

Apesar de falar que a renovação política é um desafio para as próximas eleições, o PT vai priorizar na divisão do bolo do fundo eleitoral a eleição presidencial e a recondução de parlamentares que já têm mandato no Congresso Nacional.

Resolução da Executiva Nacional do partido aprovada na última quinta-feira, 15, e divulgada nesta sexta-feira determina que a prioridade da legenda será o financiamento da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva , que pode não participar das eleições se mantida sua condenação judicial. O partido afirma que tem o desafio de "disputar o coração dos brasileiros" e eleger seu candidato. "A eleição do companheiro Lula para a presidência do Brasil é a principal prioridade do Partido dos Trabalhadores na estratégia eleitoral de 2018", diz o texto.

Após isso, em ordem de prioridade, o partido destinará a maior parte dos recursos para a eleição de deputados e senadores "priorizando os(as) candidatos(as) à reeleição e aqueles(as) com viabilidade eleitoral", conforme a resolução.

Na sequência, a recondução do PT nos cinco Estados governados pelo partido está elencada na distribuição de recursos, seguida da eleição de deputados estaduais. Por último, haverá uma destinação de valores para campanhas em favor do voto em legenda, visando ampliar a bancada federal.

O partido promete ainda estimular a busca por financiamento coletivo de pessoas físicas para aumentar os recursos, já que esta eleição será o primeiro pleito presidencial após a proibição do financiamento de empresas.

Na resolução, a legenda reconhece que o dinheiro disponível este ano não será suficiente para bancar uma campanha como o partido gostaria. E, apesar de priorizar a campanha de Lula e a reeleição de parlamentares, fala em renovação.

"O estabelecimento de prioridades é o primeiro passo para a construção dessa política, mas há outros desafios que precisarão ser enfrentados para alcançarmos o respeito à diversidade partidária, o desejo por renovação e a ampliação do nosso espaço na sociedade e no sistema político", diz a resolução.

A reunião que aprovou a resolução sobre o financiamento eleitoral foi a mesma que apresentou outro documento no qual diz que o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) faz parte do mesmo processo político que levou à condenação do ex-presidente e que pode culminar com a prisão do petista.