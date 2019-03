Para líder do DEM, governo precisa evitar polêmicas para se concentrar na Previdência

BRASÍLIA - O líder do DEM na Câmara, Elmar Nascimento (BA), afirmou nesta sexta-feira que o governo precisa evitar as polêmicas para se debruçar sobre sua principal pauta econômica, a reforma da Previdência.

"(As polêmicas) Contaminam o ambiente de um debate que se mostra difícil e alvo de muita distorção. O ideal é a mobilização das redes e das ruas para um tema central, mostrando disposição para o debate e a articulação política", diz Nascimento.

Nesta semana de carnaval, Bolsonaro foi criticado, até mesmo por apoiadores, por ter publicado em sua conta no Twitter um vídeo considerado pornográfico. O episódio irritou parlamentares que cobram mais envolvimento do presidente na defesa da reforma da Previdência.

Para Nascimento, a instalação na Câmara da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na próxima semana, após uma longa disputa entre os partidos para definir espaços na sua composição, é uma demonstração de um processo "cujo desfecho positivo depende do compromisso de todos".

A CCJ é o ponto inicial da tramitação da reforma da Previdência no Congresso. A comissão analisará se a proposta do governo é constitucional. Após a aprovação no colegiado, a reforma será debatida por uma comissão especial.