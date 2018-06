Para aumentar bancada, PR insiste em ter Tiririca

BRASÍLIA - O PR não aceitou a decisão do deputado federal Francisco Everardo Silva, o Tiririca, de desistir da vida política e o assedia para que ele mude de ideia. O comediante é visto como candidato ideal, pois consegue, com poucos recursos, atrair milhares de eleitores e, assim, eleger de “carona” outros nomes do partido. Sem Tiririca, a legenda prevê que conseguirá eleger apenas três deputados em São Paulo.

O 1,016 milhão de votos obtidos pelo comediante na disputa de 2014 ajudaram o PR a eleger seis parlamentares no Estado.

No dia 6 de dezembro, em discurso na tribuna da Câmara dos Deputados, Tiririca afirmou que não vai disputar a reeleição. Foi o primeiro discurso que ele fez em sete anos de mandato parlamentar.

+++Em 1.º discurso na Câmara, Tiririca anuncia que não concorrerá à reeleição

Na época, Tiririca disse que estava “decepcionado” com a política e envergonhado pelo que estava vendo no Legislativo. Desde então, a cúpula do PR passou a pressioná-lo.

O ex-deputado Valdemar Costa Neto, que comanda o partido, conversou pelo menos duas vezes com ele. A última reunião ocorreu na semana passada em Brasília.

+++Janela instaura ‘balcão’ de troca partidária na Câmara

“O partido está se esforçando para demovê-lo. Ele traz votos e ajuda a fazer deputados”, disse o deputado federal Milton Monti (PR-SP).

Apesar da insistência, Tiririca mantém a posição de não concorrer. “Quero criar minha filha mais nova. Tenho seis filhos e não criei nenhum. Tem a decepção com a política também, mas a o lance maior é a família”, afirmou. Ele também disse que pretende focar na carreira artística. “Os fãs misturam o político e o artista. Quando me abordam, já fico esperando uma pancada.”