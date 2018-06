Página de Lula publica foto com vencedora de reality show que gritou 'Lula livre'

Após a estudante Gleiciane Damasceno da Silva vencer o reality show Big Brother Brasil, da TV Globo, e ter gritado "Lula livre" durante comemoração ao vivo na emissora na noite desta quinta-feira, 19, as páginas oficiais do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso pela Operação Lava Jato, publicaram uma foto do petista com Gleici.

"Quando é no voto, a gente ganha sempre. Parabéns Gleici!", diz a publicação nos perfis de Lula no Twitter e no Facebook.

O episódio com a estudante também foi usado por outros petistas nas redes sociais para declarar apoio ao ex-presidente, preso em Curitiba desde o último dia 7.

Gleiciane, de 22 anos, é filiada ao PT no Acre, como consta na relação de filiação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nas redes sociais, circulam fotos da campeã do reality show com os ex-presidentes Lula e Dilma.

No perfil de Gleiciane no Instagram, é possível visualizar publicações em que ela se declara feminista, militante de movimento negro e contrária ao presidente Michel Temer. Uma das postagens exibe uma foto com a hashtag "Fora Temer".

A pré-candidata à Presidência pela Rede, Marina Silva, que é do Acre, também parabenizou a estudante pelas redes sociais. "O Acre existe e Gleici mandou bem. Parabéns!", escreveu Marina.