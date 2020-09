Pacote fiscal de Doria entra em fase final na Alesp e mantém pontos polêmicos

O pacote de ajuste fiscal proposto pelo governador João Doria (PSDB) entrou hoje em sua fase decisiva na Assembleia Legislativa de São Paulo, com o envio do projeto ao plenário para discussão e votação. O texto será analisado a partir das 19h30 desta segunda-feira, 28, após uma convocação para duas sessões extraordinárias feita pelo presidente da Alesp, deputado Cauê Macris (PSDB).

A base governista deve apoiar um relatório do deputado Alex de Madureira (PSD), nomeado relator especial na semana passada. O texto, que não chegou a ser aprovado nas comissões da Casa, mantém a previsão de que autarquias e fundações entreguem seu superávit anual ao caixa único do Tesouro, e a extinção de ao menos nove entidades estaduais. A proposta tem poucas alterações em relação a um texto apresentado anteriormente pelo líder do governo, deputado Carlão Pignatari (PSDB).

Há uma ressalva em relação às universidades estaduais, à Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo (Fapesp), e a três fundos ligados à segurança pública (Caixa Beneficente da Polícia Militar, Fundo Especial de Despesa da PM e Fundo Estadual de Segurança Contra Incêndios e Emergências), que foram dispensados de fazer a transferência de recurso.

No entanto, a proposta mantém uma dedução de valor equivalente aos superávits das universidades e da Fapesp apurados nos balanços de 2019. O valor seria descontado do Orçamento dessas entidados no próximo ano, e a regra não valeria para os anos seguintes. Esse dispositivo foi incluído nas disposições transitórias, entre os últimos artigos do projeto.

“Com a perspectiva que nós temos, é impossivel construir essa reserva novamente se esse valor for retirado agora, é uma quebra da autonomia universitária, e um verdadeiro confisco nas contas das entidades”, diz o reitor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Marcelo Knobel. Ele pediu a deputados e ao governo que retirem esse dispositivo do texto. “Para nós o texto atual ainda não atende as necessidades, porque nós esperamos que não ocorra nenhuma retirada de recursos.”

Com a oposição de muitos deputados ao pacote, a previsão é que não ocorra acordo para diminuir os tempo de discurso em plenário. Dessa forma, o texto pode ser discutido por mais de seis horas, levando as sessões até a madruga – o que aumenta as chances de que a votação seja adiada.

As mais de 600 emendas ao texto foram rejeitadas no relatório, que traz algumas alterações para moderar a proposta inicial. A autorização para extinguir institutos, fundações e estatais foi mantida na proposta, apesar de emendas e manifestações enviadas à Alesp que pedem a exclusão desse trecho do projeto. Entre as entidades que seriam extintas estão a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), a Fundação para o Remédio Popular (Furp), o Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp) e a Fundação Oncocentro, entre outros.

“É de se compreender a intenção das propostas, entretanto, não podemos desvirtuar o projeto de seu objetivo primordial, que é dotar o Estado de meios para enfrentamento da grave situação fiscal”, justificou o deputado Alex de Madureita, em seu relatório. O governo prevê economizar R$ 300 milhões por ano com a extinção das entidades – já a previsão de déficit no ano que vem é de R$ 10,4 bilhões, rombo que Doria quer diminuir através do pacote.

Projeto ficou parado em comissão

O projeto passou mais de três semanas parado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia, que não se reuniu por falta de quórum. Deputados agora levantam a hipótese de que a falta de reuniões tenha sido intencional, para que o projeto não fosse debatido. Foram menos de 24 horas entre a noemação do relator especial e a apresentação de seu relatório, com 68 páginas.

“Conforme os fatos começam a vir à tona, aparece a teoria de que essa falta de quórum foi deliberada”, disse a deputada Janaína Paschoal (PSL) no plenário. “Ao que tudo indica, é o governo que está ditando completamente o andar da carruagem nesta Casa.”

Divididos entre o bloco da oposição e independentes, os deputados contrários ao texto não têm conseguido organizar uma estratégia coesa contra o avanço do texto na casa. O PSOL e o PT defendem rejeição total do projeto. “Esse é um projeto que tem de ser derrotado imediatamente, eu tenho certeza que com o apoio da população”, disse o líder do PSOL, deputado Carlos Giannazi.

Enquanto isso, a deputada Janaína Paschoal propôs uma emenda aglutinativa (que reúne outras emendas de parlamentares) com a intenção de retirar a extinção de quatro entidades do texto: Furp, Oncocentro, Itesp e o Instituto de Medicina Social e de Criminologia (Imesc). Até a noite de sexta-feira, ela tinha cerca de 15 assinaturas – são necessárias 63 assinaturas para que a emenda seja apresentada. A deputada Mônica da Bancada Ativista (PSOL) chegou a assinar, mas teve que retirar o apoio por decisão do partido.

O formato atual do projeto ainda sofre críticas mesmo de partidos que costumam apoiar o governo Doria. A bancada do Novo, por exemplo, tem apontado que o pacote disfarça a aprovação para aumento de impostos. Como foi aprovado o regime de urgência, o texto é enviado automaticamente 45 dias após ser protocolado – mesmo que as comissões não tenham deliberado.

“Minha ideia é negar quórum o máximo possível. Se eles conseguirem o quórum, eu voto não”, disse Janaína ao Estadão.