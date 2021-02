‘Os bolsonaristas querem normalizar a ruptura institucional’, diz influenciadora da direita

A microempresária e pesquisadora baiana Michele Prado, de 42 anos, que se diz antipetista e integrante da “direita democrática e liberal”, não tem diploma em ciência política, mas é PhD em bolsonarismo.

Como influenciadora digital desde os tempos do Orkut, em meados da década de 2000, e participante de grupos da chamada “nova direita” no WhatsApp, ela acompanhou de perto o processo de radicalização do bolsonarismo, que culminou com a prisão do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) na semana passada, após a divulgação de um vídeo no qual atacou ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e defendeu o AI-5.

Apesar de ter votado em Bolsonaro no segundo turno, Michele foi uma das primeiras vozes da direita a confrontar, já antes das eleições, representantes da ala mais radical do bolsonarismo nas redes sociais. Durante a greve dos caminhoneiros, em 2018, travou uma discussão acalorada no Facebook com Filipe G. Martins, hoje assessor internacional da Presidência da República, a quem chamou de “Robespirralho” – um apelido cuja paternidade reivindica para si – quando ele defendeu o “caráter revolucionário” do movimento.

Autora do livro Tempestade Ideológica – Bolsonarismo: A Alt-right e o populismo i-liberal no Brasil, com lançamento marcado para 23 de março, ela diz nesta entrevista ao Estadão que Daniel Silveira e outros parlamentares bolsonaristas agem ofensivamente para que haja o enfraquecimento da confiança nas instituições que formam a base do Estado democrático. “Os bolsonaristas atuam para normalizar a ruptura institucional”, diz.

Como a sra. viu a divulgação do vídeo com ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) e aos ministros da Corte, que levou o deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) à prisão?

Foi um ato gravíssimo, mais um ataque dos bolsonaristas para incentivar uma ruptura institucional no País. O conteúdo do vídeo mostra que a radicalização dos bolsonaristas vem numa escalada e chegou ao estágio no qual eles já deveriam ser enquadrados como extremistas, embora muitos governistas digam que ele estava exercendo sua liberdade de expressão. Nas grandes democracias do mundo, um ato desta natureza seria caracterizado como fomento ao “terrorismo”. O deputado Daniel Silveira e outros parlamentares bolsonaristas atuam ofensivamente, de forma recorrente, para que ocorra na sociedade uma ampliação dos limites de aceitação do absurdo e um enfraquecimento da confiança nas instituições que formam a base do Estado de direito e para a aniquilação da ordem liberal-democrática, ao se insurgir contra a imprensa livre, a separação de Poderes e a proteção às minorias. O pior é que não dá para dissociar o deputado do Presidente Jair Bolsonaro. Ambos comungam dos mesmos objetivos e das mesmas crenças e práticas políticas.

Na sua percepção, qual teria sido o objetivo do deputado com a divulgação desse vídeo?

O deputado Daniel Silveira é um típico troll. O que é um troll? É uma figura que surgiu na internet para provocar uma reação da opinião pública com o objetivo de conseguir visibilidade. É uma pessoa que faz algo ofensivo de forma deliberada e o que ela fala passa a ser a pauta da conversa. Desta forma, consegue captar a atenção da imprensa, de quem está no mainstream do debate público. Ela expande os limites que são considerados aceitáveis. Ao sugerir uma ação violenta contra membros da Suprema Corte e uma ruptura institucional, o que ele está fazendo é jogar para a militância e para a sociedade como um todo o debate dessas questões. Quando ele faz isso, leva muita gente a comentar e a se questionar se, de repente, com o AI-5 e sem o STF não seria melhor, empurrando o debate para um nível de extremismo. Consegue radicalizar mais pessoas e vai minando a confiança nas instituições. Eu monitorei as páginas e os perfis do deputado nas redes e ele ganhou mais de 20 mil seguidores em três dias, foi capa de todos os jornais e tema de todos os debates desde então.

Como a sra. analisa o movimento bolsonarista?

A primeira coisa que precisa ficar bem clara é que o bolsonarismo é um movimento de extrema direita, que se iniciou como direita radical, mas avançou para o extremo do espectro político. Ao contrário da direita radical, que não busca um rompimento institucional, a extrema direita pretende a ruptura da ordem liberal, da democracia liberal no País. Nós não estamos lidando com um grupo que aceite a ordem liberal vigente. Esses grupos de extrema direita, que estão surgindo no mundo todo, se utilizam de diversos métodos para radicalizar mais, conseguir adeptos e romper certas barreiras que existem no debate público. Eles vão colocando certos temas em pauta para “normalizar” a percepção em relação de questões como a volta do AI-5 e o fechamento do STF, que representam uma ruptura institucional.

Não é um exagero dizer que o bolsonarismo é de extrema direita, porque o deputado Daniel Silveira falou mal do STF e de seus ministros?

Durante muito tempo, a esquerda colocou toda a direita, inclusive a democrata e liberal, dentro do balaio de extrema direita, dizendo que todo mundo era fascista, e isso acabou banalizando bastante o termo e o conceito. Mas o deputado Daniel Silveira se enquadra perfeitamente dentro do espectro da extrema direita, entendida como o grupo político que é contra os princípios da democracia liberal, o Estado de direito, a separação de Poderes, e que tem preferência por um modelo autocrático de governo. Agora, é importante deixar claro que, quando falo que o bolsonarismo tem um núcleo de extrema-direita, não estou dizendo que todas as pessoas que votaram em Bolsonaro e que o apoiam fazem parte desta corrente radical. Nem todo o bolsonarismo é anti-democrático. O bolsonarismo engloba muitos grupos diferentes, que muitas vezes até discordam entre si. Tem os militares, os liberalistas, como dizia o (diplomata e sociólogo) José Guilherme Merquior (1941-1991), que são aqueles que restringem o liberalismo às questões econômicas, e tem também os antiliberais, os anti-iluministas, além da massa que não conhece o conceito e que representa a maioria.

Agora, uma parte da população tem uma mentalidade autoritária mesmo. Esse grupo de extremistas a que a sra. se refere não reflete uma parcela da sociedade brasileira?

Sim, claro. Essa mentalidade autoritária não é algo restrito ao Brasil. Uma pesquisa feita pela cientista política americana Karen Stenner, dedicada ao estudo do que estimula politicamente a personalidade autoritária, mostrou que toda a sociedade apresenta um índice de mais ou menos 30% da população com mentalidade autoritária. Há muitos anos, bem antes de surgir (o ex-presidente americano Donald) Trump e Bolsonaro ela já publicava artigos acadêmicos alertando para o fato de que estava se formando um caldo cultural que permitiria o surgimento desses movimentos com tendências autoritárias na política. Se a gente observar, a pesquisa dela bate em cima com a margem de apoio que tanto Bolsonaro quanto Trump e outros populistas radicais mantêm. É um padrão.

Qual é, afinal, a grande fonte de inspiração do bolsonarismo?

O bolsonarismo é totalmente inspirado no fenômeno da alt-right americana, que surgiu como um fenômeno essencialmente online. A direita alternativa, que ajudou a vencer eleições em várias partes do mundo, é um fenômeno do conservadorismo radical dos Estados Unidos. Tem base intelectual, não se resume só aos rapazes da internet que fazemo mêmes. A luta “memética” toda vem da alt-right, não só do bolsonarismo mas da direita toda. O MBL (Movimento Brasil Livre) também utilizou bastante os mêmes. Só que esses conceitos foram colocados no debate público da bolha da direita no Brasil como se fossem moderados e exemplos do conservadorismo e do liberalismo tradicionais. O que é radical foi vendido como moderado aqui.

A que a sra. atribui a emergência no Brasil desse grupo radical representado pelo deputado Daniel Silveira e outros bolsonaristas, como a ativista Sara Geromini e os blogueiros Oswaldo Eustáquio e Allan dos Santos?

São muitos vetores. O primeiro foi o antipetismo, mas não foi isso que levou à radicalização. O que impulsionou mesmo o processo de radicalização foi o compartilhamento de certos conceitos nas redes sociais desde a formação da chamada “nova direita” no País. No início não haviam vídeos como os do deputado Daniel Silveira. Eram conceitos trazidos pelo (escritor) Olavo de Carvalho. O Olavo trazia conceitos da direita mais radical de fora do País, teorias como o antiglobalismo, a guerra cultural, o marxismo cultural, todo o aparato usado pela direita radical e pela extrema direita do mundo. Como a “nova direita” nasceu e cresceu online, eu já dizia desde antes das eleições de 2018 que todo o estofo desse grupo havia se moldado dentro de conceitos radicais e que isso fatalmente levaria ao extremismo – e o processo ainda não terminou. Vai piorar ainda mais. Obviamente, há os dissidentes, como os liberais que não capitularam para o bolsonarismo e que não fazem parte desse grupo.

O descontentamento de uma parcela relevante da sociedade com o politicamente correto e com as políticas identitárias não teve também um papel relevante neste processo de radicalização?

Muita gente procura justificar o bolsonarismo como uma reação à política identitária, ao discurso do politicamente correto. Embora haja, de fato, excessos da patrulha do politicamente correto, a radicalização desse grupo, que é extremista e apoia o governo Bolsonaro, se deve ao fato de que, na essência, eles são contra as conquistas liberais. São contra a mulher trabalhando, a independência feminina, a luta pela igualdade de direitos da mulher. Até na questão racial eles são contra a equalização das oportunidades. Eles camuflam seu extremismo.

Até que ponto as redes sociais favoreceram e favorecem o crescimento desses grupos radicais e de extrema direita?

Favorecem bastante. As redes sociais amplificam tudo. Há uma sedução pelos likes, pelas curtidas. Quando alguém, faz um vídeo xingando uma pessoa, um político como o deputado Daniel Silveira, ele viraliza. Tudo isso mexe com a cabeça de quem fez o vídeo e a pessoa tende a radicalizar mais, porque, se não fizer isso, alguém fará em seu lugar. Isso atrai muita gente, especialmente quem está no anonimato, quem tem ressentimentos, quem não se acha representado dentro do processo político. Quando um ministro do STF toma uma decisão que não agrada a alguém e um deputado faz um vídeo sugerindo uma ação violenta, muitas pessoas se reconhecem nele.

Esse processo tem líderes, uma organização por trás? Como isso funciona?

Não tem um líder formalmente definido. Esse é o maior problema e um dos principais fatores para a radicalização ideológica de direita ter se espalhado pelo mundo inteiro. A internet dá a chance de qualquer uma ser líder, de falar algo e de fazer isso até de forma anônima sem qualquer tipo de punição. A alt-right americana, por exemplo, não tem um líder. Você tem grupos e pessoas espalhadas no mundo que conseguem uma alta audiência fazendo esse tipo de política radical para aqueles que os seguem. Mas, mesmo nestes casos, eles não são líderes, como no caso dos movimentos sindicais, dos movimentos políticos dos anos 60, 70. Esses movimentos que buscam a radicalização política hoje são muito pulverizados. É como se fosse um cupinzeiro, com várias rainhas, cada uma soltando iscas e gatilhos para o seu público.

Agora, em algumas ocasiões isso parece ser uma coisa mais estruturada, não?

Sem dúvida. No começo do governo Bolsonaro, isso estava mais centralizado. Esses grupos andavam juntos nas redes sociais, praticando assédio online, para tentar modificar o pensamento em relação à política, embora não fosse algo de a pessoa receber dinheiro para agir assim ou assado. Integrantes do governo que estavam dentro do Palácio do Planalto, como o (assessor internacional da Presidência) Filipe G. Martins, o Tércio Arnauld Tompas, que criou a (página) Bolsonaro Opressor, e o próprio (vereador) Carlos (Republicanos-RJ), lançavam uma ideia em grupos de WhatsApp ou nas páginas deles nas redes sociais e todos os, digamos, sublíderes, formadores de opinião e influenciadores passavam a divulgá-la ou a atacar determinada pessoa. Muitas vezes, o próprio presidente, que tem milhões de seguidores, compartilhava esse conteúdo em suas páginas nas redes, amplificando ainda mais o processo.

Apesar de ser um movimento pulverizado, havia uma certa articulação no começo do governo? É isso?

A dinâmica das redes sociais forma hierarquias informais, que não ficam explícitas para muita gente. Se fulano fala uma coisa – e isso não acontece só na direita, mas na esquerda também – outra pessoa fala a mesma coisa e depois uma terceira diz algo parecido, com outras palavras, e você cria uma cadeia. Depois de uma semana observando certos círculos, você pode contar no relógio que, em no máximo 40 minutos, alguém da “hierarquia” vai reproduzir com outras palavras algo que foi compartilhado no grupo. Um vai replicando o outro e assim a coisa se multiplica. Quando o Carlos Bolsonaro compartilha um ataque a uma pessoa, automaticamente essa hierarquia vai replicar e se ramificar por esses grupos, e aí passa a ser dispersa. Mas a hierarquia tá ali, o comando da ideia está ali. A hierarquia é implícita.

O problema é quando o presidente da República compartilha nas suas páginas oficiais o ataque que o filho promoveu.

Com certeza – e o presidente faz isso o tempo inteiro. Nessa hierarquia implícita, há uma dinâmica e fica mais difícil de a gente conseguir comprovar que é algo feito com carimbo, com ordem oficial, tipo “vá lá e faça isso”, “vá lá e faça aquilo”. Mas existem os conchavos e os conluios, e essa dinâmica que a própria rede social traz é que faz com que a coisa seja de certa forma comandada pelos principais formadores de opinião dos grupos.

O filósofo Luiz Felipe Pondé disse nas redes na semana passada que o Bolsonarismo é “a nova praga” da política brasileira. A sra. concorda com ele?

Até entendo o que o Pondé quis dizer com isso. Provavelmente, ele quis fazer uma relação com o PT, que também teve um papel muito negativo no País. Eu gosto muito do Pondé. Agora, não colocaria o bolsonarismo como “praga”, porque é algo que acaba desumanizando o alvo da referência. Como disse há pouco, é preciso entender que nem todo mundo que está no bolsonarismo é de extrema direita e direita radical. O núcleo do bolsonarismo é que é radical, extremista.

Vai ver que daí vem o termo “bolsopetismo”, que se popularizou muito nas redes sociais desde a posse de Bolsonaro.

As pessoas relacionam o bolsonarismo com certas coisas do petismo que são bem parecidas. O populismo leva a isso, a dividir a sociedade entre a parte boa e a ruim, que é algo que muitos bolsonaristas e muitos petistas costumam fazer.

No episódio do vídeo do deputado Daniel Silveira e de sua prisão e nos casos de outros bolsonaristas que passaram por situação semelhante, o Bolsonaro não falou uma palavra sobre o assunto. Como a sra. analisa o silêncio do presidente nessas ocasiões?

Ele não defende ninguém mesmo, não. Eles fazem o trabalho sujo para ele, para esses absurdos se tornarem algo normal, para as pessoas falarem sobre o fechamento do Congresso e do STF. Do lado de fora, até pode parecer que ele esteja descartando essa turma. Mas lá dentro, entre eles, não há esse descarte. É o que falei antes. Na maioria das vezes, o que eles fazem não é para vencer, mas para pautar o debate. Em todos esses episódios em que o Bolsonaro não se pronuncia publicamente é porque o intuito do núcleo radical do governo Bolsonaro, que é a mudança da concepção das pessoas sobre a política e as instituições, já foi conseguido. Para ter poder, você tem de comandar o debate, a pauta pública. Quando o Daniel Silveira faz isso, ele já conseguiu o que queria. O Filipe G. Martins (assessor internacional da Presidência) afirmou isso num texto que ele escreveu em 2016.

Tudo isso que a sra. está falando é algo que transcende o cenário brasileiro. Até que ponto esses casos do exterior têm relação com o Brasil?

Este é um fenômeno que está ocorrendo no mundo inteiro: EUA, França, Itália, Áustria, Holanda, Eslovênia, Hungria, Polônia. Em Portugal, começou recentemente, com o partido Chega!. Essa “globalização” do fenômeno tem muito a ver com o alcance proporcionado pelas redes sociais. A extrema direita saiu das sombras com a internet, conseguiu ampliar bastante o seu o público. A direita radical, idem. No Brasil, o Bolsonaro e os políticos bolsonaristas mimetizam, copiam, muitos projetos de outros partidos de direita radical de outros países. O Eduardo Bolsonaro se comunica hoje com os principais partidos da direita radical. Tem ligações diretas com partidos populistas radicais do exterior, como o Vox, da Espanha. Acontece bastante de o PIS, que é o partido que está no poder na Polônia, propor um projeto de lei lá e duas semanas depois um deputado lançar o mesmo projeto no brasil. Aconteceu isso recentemente com dois projetos relacionados à retirada de conteúdos ou páginas de circulação por parte das redes sociais. O objetivo é que elas paguem multas e respondam por isso na Justiça brasileira. São projetos totalmente copiados da Polônia.