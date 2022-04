Oposição critica posse de Daniel Silveira na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara

Parlamentares da oposição criticaram a escolha do deputado federal Daniel Silveira (PTB) como titular da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a mais importante da Câmara, e para o cargo de vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Casa.

Para o deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP), a posse de Silveira na CCJ é uma “afronta”. “O delinquente deveria estar na cadeia e com mandato suspenso, mas é alçado a uma posição estratégica. Na CCJ amplia oportunidades de driblar punições aos seus crimes.”

Silveira voltou a participar das atividades parlamentares nesta semana, após receber perdão do presidente Jair Bolsonaro, que enfrentou a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de condenar o deputado a oito anos e nove meses de prisão. Em evento no Congresso nesta quarta-feira, 27, parlamentares bolsonaristas endossaram o perdão presidencial concedido ao deputado.

Uma das atribuições da CCJ é analisar a viabilidade da cassação de mandatos parlamentares, e Silveira foi condenado justamente a perder sua cadeira na Casa, se for cumprida a determinação do Judiciário.

“Um deputado condenado por ameaçar a democracia como titular da Comissão de Constituição e Justiça. Nosso Congresso e nossa política merecem muito mais!”, disse a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP).

A deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ) diz que a participação de Silveira nas comissões “parece piada de mau gosto”. “Daniel Silveira, aquele que atacou as instituições democráticas e recebeu perdão do presidente, foi eleito vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara.”

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) falou em "cortina de fumaça". "Alerta aos democratas: não caiam em mais uma cortina de fumaça do bolsonarismo! Hoje eles vão tentar desviar o foco com a eleição de Daniel Silveira para a Comissão de Segurança Pública da Câmara. Não caiam nessas armadilhas”, escreveu no Twitter. "O foco é o seguinte: A gasolina tá muito mais cara; A cesta básica está impagável! A inflação de abril é a maior em 27 anos! O governo Bolsonaro é o governo da morte, da carestia e da FOME!"