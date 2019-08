Operação da PF mira esquema de fraude em obras rodoviárias de Minas

BELO HORIZONTE - A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 6, a Operação Rota BR090 contra um esquema montado para fraudar licitações realizadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (Dnit) em Minas Gerais para obras em rodovias. Os contratos irregulares, conforme a corporação, somam R$ 457 milhões entre 2014 e 2019.

Foram emitidos seis mandados de prisão preventiva, quatro de prisão temporária e 28 de busca e apreensão. Sequestro de bens e bloqueio de valores também foram decretos em Belo Horizonte, Brasília, São Paulo e Oliveira, cidade localizada na região oeste de Minas. Participam da operação a Controladoria Geral da União (CGU) e o Ministério Público Federal (MPF).

As investigações começaram em 2015 com a identificação de um grupo de empresários do setor de construção e servidores do Dnit em Minas que fraudavam pregões eletrônicos para as obras. Relatórios da CGU, segundo a PF, confirmaram superfaturamento nos contratos, execução de serviços de baixa qualidade e pagamento sem construção do que estava previsto.

O nome da Operação é referência ao artigo 90 da Lei 8666/93, a chamada Lei das Licitações. Os investigados responderão pelos crimes de corrupção ativa, corrupção ativa, peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As penas podem chegar a 30 anos de prisão.