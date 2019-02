Onyx levará mensagem de Bolsonaro à sessão de abertura do ano Legislativo

BRASÍLIA - O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, levará pessoalmente ao Congresso a mensagem presidencial com os planos para o Executivo em 2019. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da pasta.

A leitura do texto não deverá ser feita por Onyx, e sim por algum representante do Legislativo. A cerimônia ocorre às 15 horas e é o primeiro compromisso dos parlamentares após a votação para as escolhas das Presidências das casas.

Na semana passada, o porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, adiantou em coletiva de imprensa alguns dos principais pontos que serão destacados no texto, que deve ter foco na reforma da Previdência a ser apresentada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em fevereiro.

"Vamos trabalhar juntos para resgatar o Brasil. Proporemos uma nova Previdência mais humana, mais justa, que não retire direitos e restabeleça o equilíbrio fiscal, que garanta que nossos filhos e netos tenham um futuro assegurado", disse Rêgo Barros na quinta-feira.

A cerimônia em que será lida a mensagem vai ser a primeira a ser conduzida pelo recém-eleito presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Após um tumultuado processo de votação, com direito a discussões acaloradas, intervenção do Supremo Tribunal Federal (STF) e até acusações de fraude, o demista, apoiado especialmente pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, impôs derrota a Renan Calheiros (MDB-AL), que retirou a candidatura e fez torpedos contra aliados do governo.