Omar Aziz será relator da indicação de Jorge Oliveira ao TCU

BRASÍLIA – O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Omar Aziz (PSD-AM), será o relator da indicação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, para a vaga no Tribunal de Contas da União (TCU). Para ser oficializado como integrante da Corte de Contas, Oliveira precisa de aval do Senado.

A sabatina de Oliveira está marcada para o próximo dia 20. Aziz afirmou ao Estadão/Broadcast que a comissão tem ampla maioria para aprovar a indicação feita pelo presidente Jair Bolsonaro. A votação também depende do plenário do Senado, onde deve ser concluída na mesma semana.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), é hoje o principal articulador da aprovação de duas indicações consideradas cruciais para o Palácio do Planalto: a do desembargador Kassio Nunes Marques no Supremo Tribunal Federal (STF) e a do ministro Jorge Oliveira no TCU.

As sabatinas e votações foram marcadas para a mesma semana entre um período de recesso branco dos parlamentares e as campanhas municipais. Marques será sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e no plenário no próximo dia 21.