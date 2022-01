Olavo de Carvalho morre aos 74 anos, informam redes sociais do escritor

Olavo de Carvalho, escritor considerado o "ex-guru do bolsonarismo", morreu na noite de segunda-feira, 24, aos 74 anos. O anúncio foi feito pelas redes sociais oficiais do influenciador.

Nas publicações, a família de Carvalho informou que ele faleceu na região de Richmond, na Virgínia, nos Estados Unidos, onde estava hospitalizado. A causa da morte ainda não foi divulgada. No dia 15 de janeiro, a equipe do escritor anunciou que ele foi diagnosticado com covid-19.

Nota de falecimento Olavo Luiz Pimentel de Carvalho (1947-2022) Com grande pesar, a família do professor Olavo de Carvalho comunica a notícia de sua morte na noite de 24 de janeiro, na região de Richmond, na Virgínia, onde se encontrava hospitalizado. pic.twitter.com/mNoZjhaEh6 — Olavo de Carvalho (@opropriolavo) January 25, 2022

"O professor deixa a esposa, Roxane, oito filhos e 18 netos. A família agradece a todos os amigos as mensagens de solidariedade e pede orações pela alma do professor", finaliza a nota.

Olavo Luiz Pimentel de Carvalho, natural de Campinas (SP), intitulava a si mesmo como professor de filosofia e ficou conhecido por ser um dos principais representantes da extrema-direita brasileira.

Apesar de ter sido considerado um influenciador bolsonarista, Carvalho tentava se descolar do título nos últimos tempos. Em depoimento prestado à Polícia Federal, no bojo do inquérito das milícias digitais, em dezembro do ano passado, ele enfatizou que não mantinha relações com o presidente Jair Bolsonaro ou com seus filhos.

No Twitter, o presidente lamentou a morte de Carvalho: "Nos deixa hoje um dos maiores pensadores da história do nosso país, o Filósofo e Professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho", escreveu. Eduardo Bolsonaro, Arthur Weintraub e Gil Diniz também prestaram homenagens ao influenciador nas redes sociais.

- Nos deixa hoje um dos maiores pensadores da história do nosso país, o Filósofo e Professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. - Olavo foi um gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros. Seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 25, 2022

Histórico de saúde

Entre julho e agosto do ano passado, Carvalho foi internado três vezes no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (InCor). Ele é cardiopata e, nesse período, foi submetido a diversos tratamentos, uma cirurgia na bexiga e um cateterismo de emergência. Em abril do mesmo ano, o escritor foi internado nos Estados Unidos, onde mora desde 2005, para tratar de problemas respiratórios.