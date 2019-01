Olavo de Carvalho critica ida de bancada do PSL à China: 'semianalfabetos'

O filósofo Olavo de Carvalho, um dos pensadores próximos do governo Jair Bolsonaro e responsável pela indicação de dois ministros - Ernesto Araújo (Relações Exterioes) e Ricardo Vélez Rodríguez (Educação) -, criticou a ida de uma bancada de parlamentares do PSL à China para conhecer um sistema de reconhecimento facial e eventualmente trazê-lo para o Brasil.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Carvalho criticou a decisão de importar o sistema de segurança chinês. "Instalar esse sistema nos aeroportos é entregar ao governo chinês as informações sobre todo mundo que mora no Brasil", afirmou. "Vocês estão fazendo uma loucura. Vocês estão entregando o Brasil para a China. Vocês são idiotas?", perguntou.

O filósofo é bastante popular entre o eleitorado de direita que constitui o núcleo da popularidade bolsonarista e é frequentemente citado pelos filhos do presidente em comentários nas redes sociais. Carvalho comentou que a empresa que estaria por trás do convite aos deputados é a Huawei, uma gigante de tecnologia que teve representantes presos recentemente na Polônia e Canadá, este último a pedido dos Estados Unidos.

Em novembro, o Partido Comunista de Pequim convidou integrantes do PSL visitar o país com o objetivo de manter uma relação "pragmática". Recebemos o convite e eu vou levar para a bancada discutir, mas é uma decisão do partido no fim das contas”, disse ao Estado o presidente do partido, deputado Luciano Bivar (PE), na ocasião. A embaixada da China no Brasil enviou uma carta com o convite para receber uma delegação (veja abaixo). A carta fala que as passagens aéreas, a alimentação e o alojamento serão custeados pelos chineses.

Em seu vídeo, Carvalho afirmou, ainda, que o problema do Brasil é a "presunção dos semianalfabetos" e mostrou preocupação com a viagem, pedindo para que o grupo "acorde". "O problema do Brasil é a ignorância, o analfabetismo funcional, a presunção dos semianalfabetos", esbravejou o pensador, que fez questão de ler os nomes dos parlamentares eleitos um a um. "Bando de caipira. Inclusive você, Carla Zambelli (deputada federal eleita pelo PSL em SP). Já te ajudei muito, se você não sair desse negócio, eu não te ajudo mais."

Zambelli, que tem origem no movimento Vem Pra Rua e se elegeu deputada por São Paulo no ano passado, respondeu em um vídeo publicado nas redes sociais. "Eu sou muito mais brasileira que muita gente aí. Aliás, eu moro no Brasil", disse a deputada - Olavo mora nos Estados Unidos desde 2005.

No vídeo, Carvalho também rejeitou o rótulo de "guru do governo Bolsonaro" e disse que, se ele de fato tivesse influência, esse tipo de atitude não ocorreria. "Eu sou guru dessa porcaria? Não sou guru de m* nenhuma. Se eu fosse, as pessoas não tinham nem coragem de apresentar essas ideias".

A bancada é composta pelos deputados federais eleitos Daniel Silveira (RJ), Carla Zambelli (SP), Tio Trutis (MS), Felício Laterça (RJ), Bibo Nunes (RJ), Marcelo Freitas (MG), Sargento Gurgel (RJ), Aline Sleutjes (PR), Charlles Evangelista (MG) e Luis Miranda (DEM-DF) A senadora eleita Soraya Thronicke (PSL-MS) também integra a viagem, ao lado da deputada estadual Delegada Sheila (PSL-MG).

Nas redes sociais, as falas de Olavo repercutiram entre apoiadores e críticos do governo Jair Bolsonaro. Veja abaixo alguns comentários.

A bancada de “novos parlamentares” do PSL está deslumbrada com um hotel na China, imagina quando essa galera começar a ser convidada para as festas dos corruptos e corruptores nos grandes resorts... Parem de bajular políticos! pic.twitter.com/6D2H0VMyXi — Juliana (@ajulysantos) 17 de janeiro de 2019

Quer dizer que estão descobrindo deputados do PSL viajando pra China via convite do regime comunista? Querendo trazer monitoramento Black Mirror pro Brasil ? Um detalhe: organizadores da trip são da turma que tentou roubar a marca MBL na justiça. Só gente de bem! — Renan Santos (@RenanSantosMBL) 16 de janeiro de 2019