OAB no Paraná pode abrir investigação contra Figueiredo Basto

A Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná (OAB-PR) aguarda o envio de documentos oficiais do Ministério Público Federal (MPF) do Rio de Janeiro para, “caso seja confirmada a acusação”, instaurar um procedimento disciplinar contra o advogado Antonio Figueiredo Basto.

O Estado revelou neste sábado, 19, que dois doleiros acusados de integrar o esquema de Dario Messer disseram em delações premiadas que entregaram mensalmente uma “taxa de proteção” a Figueiredo Basto.

O advogado é um dos maiores especialistas do Brasil em colaborações premiadas. Em 2004, ele intermediou o primeiro acordo do tipo entre o doleiro Alberto Youssef e o juiz federal Sergio Moro no caso Banestado.

Em delações ao MPF-RJ, os doleiros Vinícius Claret, conhecido como Juca Bala, e Cláudio de Souza afirmaram que os integrantes do esquema de Messer pagaram US$ 50 mil por mês entre 2006 e 2013 a título de proteção contra o MPF e a Polícia Federal. O advogado nega as denúncias.

Em nota, a OAB-PR disse que “os fatos denunciados são muito graves” e que Figueiredo Basto terá amplo direito de defesa “evitando-se condenações sumárias e indevidas”.