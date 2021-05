O quebra-cabeça da CPI

A semana de depoimentos do ex-ministro Eduardo Pazuello mostra que a CPI da Covid vai montando o seu quebra-cabeça pelo que não é dito ou pelo que é dito de mentiroso. É o que avalia Eliane Cantanhêde em mais um episódio da série 'Por dentro da CPI'. A colunista do 'Estadão' destacou as inverdades do general Pazuello, que começou seu discurso reafirmando o compromisso da verdade, e a proposta do relator Renan Calheiros para a criação de uma comissão de checagem em tempo real.

