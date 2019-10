O que pode mudar na Lava Jato após o julgamento do STF que afeta condenações?

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) voltam ao plenário nesta quarta, 2, para ajustar os efeitos de uma decisão em que se formou maioria na quinta, 26, e que afeta a Operação Lava Jato. Seis ministros já se posicionaram a favor de que réus delatados têm o direito de falar por último nos processos em que também há réus delatores.

Este foi o argumento que fez a condenação do ex-presidente da Petrobrás Aldemir Bendine ser anulada pela 2ª Turma há dois meses - foi a primeira sentença anulada do agora ministro da Justiça, Sérgio Moro, que atuava como juiz federal. Segundo a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, o precedente aberto no caso Bendine pode ter efeito sobre pelo menos 37 ações.

O habeas corpus examinado pelo plenário na quarta foi do ex-gerente da Petrobrás Marcio de Almeida Ferreira. No papel, o processo de Ferreira guarda semelhanças com o de Bendine. A defesa do ex-gerente alegou que ele sofreu grave constrangimento ilegal por não poder apresentar as alegações finais depois da manifestação dos réus colaboradores.

O ministro Gilmar Mendes afirmou nesta terça, 1, que a Corte deve limitar o efeito da decisão. Para definir a modulação de uma decisão são necessários oito votos. Veja algumas possíveis mudanças:

Só na primeira instância

De acordo com Gilmar, já há maioria para limitar o alcance da decisão apenas a réus que tiveram negado, ainda na primeira instância da Justiça, o pedido para falar por último.

Esse entendimento, se confirmado, poderia alterar a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do sítio de Atibaia (SP). Lula foi condenado a 12 anos e 11 meses por corrupção e lavagem em decorrência de reformas bancadas por empreiteiras na propriedade.

Sem efeito retroativo

Ministros que foram contrários à tese, como Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, defendem a aplicação da regra apenas a partir de agora, sem efeito retroativo. A intenção é preservar as sentenças da Lava Jato já proferidas na primeira instância.

Análises caso a caso

Carmem Lúcia defenderá análises caso a caso. Apesar de concordar com a tese de que réus delatados devem falar depois dos delatores, a ministra Cármen Lúcia votou contra o pedido de Ferreira para anular a sua condenação.

Na avaliação da ministra, não houve prejuízo à defesa no caso concreto de Ferreira, já que foram abertos prazos complementares para novas manifestações das partes na reta final do processo. A ministra havia votado a favor de derrubar a condenação de Bendine no mês passado, mas defende que sejam observadas as peculiaridades de cada um.