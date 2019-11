O passo a passo dos processos contra Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética

BRASÍLIA - O Conselho de Ética da Câmara iniciou nesta terça-feira, 26, o processo que pode culminar com a cassação do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). O que está programado para acontecer, segundo o presidente do grupo, deputado Juscelino Filho (DEM-MA), é o sorteio dos parlamentares que irão compor a “lista tríplice” de potenciais relatores dos casos. O nome final é escolha de Juscelino.

São dois processos que foram instaurados hoje. Um deles foi motivado pelas declarações do deputado, em entrevista à jornalista Leda Nagle, na qual Eduardo disse que, "se a esquerda radicalizar", a resposta pode ser "via um novo AI-5". Inicialmente, eram duas as representações contra o deputado motivadas pela declaração. Por determinação de Juscelino Filho, elas foram juntados em um só processo.

O outro pedido de cassação do mandato do deputado partiu do PSL, legenda de Eduardo. O partido acusa o deputado de ter ofendido Joice Hasselmann (PSL-SP) nas redes sociais após a deputada ter se colocado contra a indicação de Bolsonaro para a liderança do PSL.

Veja o passo a passo no Conselho de Ética: