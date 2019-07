Novo secretário de governo, general Ramos diz que é 'impetuoso e agoniado'

O general Luiz Eduardo Ramos, que deixa o Comando Militar do Sudeste para assumir o cargo de ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, no lugar do general Carlos Alberto dos Santos Cruz, afirmou nesta terça-feira, 3, em evento de militares em São Paulo, que espera "não decepcioná-los".

"Sei que sou um general impetuoso e agoniado, mas assim sou e não mudarei", disse Ramos aos colegas, em evento que marca a passagem do Comando Militar do Sudeste, que agora será comandado pelo general Marcos Antonio Amaro. O evento teve a participação do presidente Jair Bolsonaro.

Ramos também citou a Bíblia e disse que pede a Deus "a sabedoria de Salomão e a capacidade e articulação de José do Egito". "Agradeço a confiança que todos estão depositando em mim desde o anúncio dessa missão", afirmou. "Obrigado, presidente, por confiar em mim tarefa vital. Sob a sua liderança, alçaremos voos juntos e nos lançaremos nesse salto gigante rumo ao futuro mais promissor do Brasil", declarou.

Em seu discurso, o presidente agradeceu a parlamentares "que entendem que a união é a chave para o sucesso do Brasil". Ele, no entanto, não citou nenhuma pauta específica. "Precisamos sair do discurso fácil de político, temos de dar o exemplo", afirmou em seguida. "O pacto que precisamos é com o poder Legislativo e Executivo, com o nosso exemplo".