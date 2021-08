Novo episódio de ‘Lado D’ discute desafios para a Educação no País

A presidente executiva do Todos pela Educação, Priscila Cruz, e o professor Clóvis de Barros Filho debatem os desafios da Educação no novo episódio do ‘Lado D’, disponível nesta terça-feira, a partir das 17h, no site do Estadão. O programa é uma parceria do Estadão com o Centro de Liderança Pública (CLP).

“Já estamos no buraco. Ele poderá se aprofundar ou não”, disse Clóvis de Barros Filho.

Com escolas fechadas e uma situação de grave crise econômica, Priscila Cruz aponta que o estudante de escola pública é o que encara os maiores problemas durante a pandemia. “Estamos aprofundando a desigualdade educacional, que é o berço da desigualdade socioeconômica”, afirma.

Os episódios do Lado D são semanais, sempre às terças-feiras e com duração máxima de 20 minutos. As gravações, realizadas de forma presencial, respeitam recomendações de segurança sanitária em meio à pandemia da covid-19, incluindo o distanciamento entre os participantes. Os episódios são veiculados nas plataformas digitais do CLP e do Estadão.