Nome de Lula está em placa no prédio onde ele deve ficar preso

CURITIBA - Uma placa chama a atenção de visitantes e jornalistas na sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve ficar preso. A sede foi inaugurada em 2007, durante o governo do ex-presidente. Na entrada do prédio, a placa inaugural traz o nome do petista, que na época comandava o Planalto.

+++Entenda o que acontece se Lula não se entregar à PF

O juiz Sérgio Moro deu a Lula o prazo de 24 horas para se entregar na superintendência - o que não deve ocorrer. O petista está no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, onde se reuniu com familiares e aliados políticos, entre eles a ex-presidente Dilma Rousseff.

Prisão de Lula AO VIVO

Acompanhe aqui outras notícias sobre a prisão do ex-presidente minuto a minuto.

Confira a cobertura do 'Estadão' em tempo real sobre a prisão do ex-presidente