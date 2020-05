Nobel de Economia Michael Kremer fala sobre desigualdade na Brazil Conference; acompanhe

Vencedor do prêmio Nobel de Economia em 2019, Michael Kremer vai falar sobre desigualdade econômica na Brazil Conference at Harvard & MIT desta sexta-feira, 8. O evento anual promovido por estudantes brasileiros sediados em Boston, nos Estados Unidos, acontece por videoconferência e tem transmissão gratuita nas plataformas do Estado.

Ao lado do indiano Abhijit Banerjee e da francesa Esther Duflo, Kremer dedicou mais de 20 anos de pesquisa econômica ao desenvolvimento de novas maneiras de estudar e ajudar os pobres do mundo. No ano passado, a abordagem experimental venceu uma das principais premiações do mundo.

As pesquisas se basearam em experiências com grupos controle e grupos experimento em educação. A proposta era de tutoria, com maior proximidade dos alunos mais carentes e reformulação das tarefas de casa.

Mais cedo, o filósofo e professor de Harvard Michael Sandel falou sobre ética em tempos de pandemia no evento. A entrevista foi com o jornalista Pedro Bial.