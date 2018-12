No Twitter, Bolsonaro diz que mudará a direção do Brasil

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse que passará o dia com os futuros ministros para receber informações e metas iniciais das pastas para o próximo ano. "Em Brasília, onde passaremos o dia com futuros ministros, recebendo informações e estabelecimentos de metas iniciais para que comecemos agindo de forma efetiva no dia primeiro de janeiro de 2019. Não há dúvidas que mudaremos a direção que os governos anteriores colocaram o Brasil", escreveu no Twitter. Esta é a primeira reunião ministerial após Bolsonaro definir todos os 22 ministros que vão compor o governo.

Bolsonaro e os futuros ministros estão reunidos na Granja do Torto, uma das residências oficias da presidência da república, em Brasília, desde as 10h. O presidente eleito chegou à capital federal por volta das 9h e deve retornar ao Rio de Janeiro no início da noite. Entre os presentes na reunião estão os futuros ministros Sergio Moro (Segurança), Onyx Lorenzoni (Casa Civil), general Santos Cruz (Secretaria de Governo), general Augusto Heleno (GSI) e Gustavo Bebianno (Secretaria-geral). O vice-presidente eleito, general Hamilton Mourão, também participa das conversas.