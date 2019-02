No Twitter, Bolsonaro diz a Davi que senador deve transformar sentimento popular em ações

O presidente Jair Bolsonaro usou o Twitter para mandar um recado ao senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), eleito presidente do Senado neste sábado, 2. O parlamentar é aliado do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, apontado por ter atuado no processo interno do parlamento.

Na mensagem, Bolsonaro afirma que Alcolumbre tem o desafio de transformar o sentimento popular de mudança em ações e demonstrou intenção de aproximar o governo do comando do Senado.

"O senhor tem como desafio transformar em ações o sentimento de mudanças que a população expressou nas últimas eleições", escreveu o presidente ao se dirigir ao parlamentar. "O governo está pronto para também cumprir a sua missão. O Brasil tem pressa!", completou.

Mais cedo, o presidente emitiu uma nota oficial para cumprimentar Alcolumbre e também Rodrigo Maia (DEM-RJ) pelas eleições para o comando do Senado e da Câmara, respectivamente.

"A Presidência da República cumprimenta o deputado Rodrigo Maia e o senador Davi Alcolumbre pelos resultados obtidos nas eleições das presidências da Câmara e do Senado, consolidando nossa tradição democrática e certos do compromisso das duas casas com os anseios do povo e com o melhor interesse do Brasil", diz a nota divulgada pelo Planalto. A manifestação de Bolsonaro aconteceu logo depois da eleição de Davi Alcolumbre à Presidência do Senado, na tarde deste sábado. Ao todo, o senador amapense do DEM recebeu 42 dos 77 votos válidos. Já Maia foi reeleito como presidente da Câmara ainda na noite da última sexta-feira. Também do DEM, o carioca foi eleito no primeiro turno após ganhar 334 dos 512 votos dos deputados em Brasília.