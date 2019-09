No Twitter, Alexandre Frota pede desculpas a Ciro Gomes

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) utilizou sua conta no Twitter para pedir desculpas a Ciro Gomes (PDT), candidato à Presidência em 2018. “Desculpe as agressões verbalizadas por mim a vc no passado (sic)”, tuitou Frota. Ele afirmou que o candidato pelo PDT "tinha razão" sobre o presidente Jair Bolsonaro.

Apoiador de primeira hora de Bolsonaro, Frota passou a fazer críticas ao governo e aos apoiadores do presidente nas redes sociais, o que o levou a ser expulso do PSL, partido de Bolsonaro. Com a saída, ele foi convidado pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB-SP), a integrar o PSDB e se filiou ao partido, cuja reformulação liderada pelo tucano levou o jargão “novo PSDB” a ser usado para se referir às mudanças na sigla.

@cirogomes Ciro desculpe as agressões verbalizadas por mim a vc no passado .Fagner nosso amigo cantor me alertou várias vezes .Não é que vc realmente tinha razão sobre Bolsonaro . Sorte na caminhada . https://t.co/fDmSQNeoH2 — Alexandre Frota (@alefrota77) September 15, 2019

“Fagner nosso amigo cantor me alertou várias vezes .Não é que vc realmente tinha razão sobre Bolsonaro . Sorte na caminhada (sic)”, afirmou Frota em relação a Ciro Gomes, citando o cantor cearense Raimundo Fagner, amigo do pedetista. Ciro recebeu 12,5% dos votos válidos no primeiro turno da eleição de 2018, ficando na terceira colocação, atrás de Jair Bolsonaro e Fernando Haddad (PT), que disputaram o segundo turno.

Ciro recusou-se a apoiar a candidatura de Haddad no segundo turno, tendo inclusive viajado para fora do País durante a campanha, o que gerou críticas do PT e de setores da esquerda.