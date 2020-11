No Google, pesquisas eleitorais e justificativa de voto geram interesse

Com a aproximação do segundo turno das eleições municipais, muitos eleitores estão curiosos sobre quais são as chances de seus candidatos. No Google Trends, ferramenta que indica quais os termos e assuntos mais buscados na plataforma de buscas, o termo “Pesquisa” foi o mais procurado em assuntos de política, a frente de “votação”, “segundo turno” e “debate”.

Nas últimas 24 horas, as consultas por “Pesquisa” foram quatro vezes maiores que as buscas por "segundo turno" e o dobro das consultas por "votação". O Pará, que vê Edmilson Rodrigues (PSOL) e o delegado Eguchi (Patriota) em empate técnico na disputa pela prefeitura de Belém, foi o Estado que mais buscou por “Pesquisa” nas últimas 24 horas. O interesse foi duas vezes maior que a média do País.

Depois do Pará, aparecem os seguintes Estados: Pernambuco, Ceará, Espírito Santo e Rio Grande do Sul.

Porém, buscas que envolvem a palavra "pesquisa" junto de um nome específico de município têm a cidade de São Paulo no topo do ranking. A combinação "última pesquisa prefeitura sp 2020" subiu 800% nas últimas 24 horas, segundo os dados do Google.

Justificativa de votos

Após a instabilidade do aplicativo e-Título no primeiro turno, que causou dificuldades para aqueles que gostariam de justificar os votos, o tema apareceu com força nas buscas do Google.

Entre as cincos principais perguntas buscadas em relação ao tema “Segundo turno”, a principal foi “Como justificar o voto no segundo turno?”. "Justificativa" foi o assunto mais buscado sobre votar nas últimas 24 horas. As outras foram “Quando é o segundo turno?”, “Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo?”, “Se não votar no segundo turno, o que acontece?” e “Quem justificou no primeiro turno precisa justificar no segundo?”

As buscas por “Como justificar o voto” foram 16 vezes maiores que as por local de votação. Além disso, "app justificar voto" saltou 1.800% nas últimas 24 horas, enquanto a pergunta "como justificar voto pelo app" registrou um pico de buscas.

Além da da curiosidade sobre justificativa de votos, os eleitores também demonstraram interesse em saber o que acontece em caso de votos nulos e em branco. "Voto nulo" saltou 900% nas últimas 24 horas - Amazonas e Pernambuco buscaram duas vezes mais pelo assunto que a média do País.

Já "Voto em branco" cresceu 850% no mesmo período, registrando o seu nível mais alto para uma eleição municipal desde 2004, início da série histórica de Google Trends. Entre as cinco principais perguntas relacionadas ao tema feitas à plataforma estão: “Votar em branco, o que acontece?”, “O que é voto em branco?”, “Qual a diferença entre voto branco e nulo?”, “O que acontece com os votos em branco?” e “Como votar em branco?”.

A curiosidade sobre votos brancos e nulos, despertou um outro interesse, relacionado aos votos válidos. As consultas por votos válidos registram seu maior nível para uma eleição municipal desde 2004. As consultas por "o que são votos válidos" cresceram 70% nos últimos 7 dias ante os 7 dias anteriores. Recife é a capital com segundo turno que mais buscou pelo assunto nesta semana.

Vale lembrar que o estudo do Google aponta interesse nos assuntos, mas não necessariamente intenção de justificar, anular ou votar em branco.