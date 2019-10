No divórcio litigioso do PSL, a vingança é um prato que se come frio

Caro leitor,

A lavação de roupa suja em que se transformou a crise do PSL está longe do fim e, ao que tudo indica, muita água enlameada ainda vai rolar debaixo da ponte. A maior preocupação política desta temporada, no entanto, é com o efeito do arsenal de denúncias disparadas pelos dois grupos do mesmo partido.

Qual o impacto do laranjal, dos “grampos” e das candidaturas de fachada? E agora, como se não bastasse o racha, há também a rachadinha.

Na noite desta quarta-feira, 16, pelo menos duas listas com assinaturas de deputados do PSL desembarcaram no protocolo da Câmara e escancararam mais um lance da guerra no partido. Orientados pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, aliados do Palácio do Planalto tentam destituir o líder da bancada, Delegado Waldir (GO), e substituí-lo por Eduardo Bolsonaro (SP).

Na outra ponta, o grupo do presidente do PSL, Luciano Bivar (PE), se engalfinha com os bolsonaristas para manter Waldir no cargo.

Tudo já seria estranho se o presidente não tivesse deixado as digitais na articulação para derrubar o correligionário. Mas, como em uma novela com fortes emoções, na qual ninguém arrisca qual será o próximo capítulo, Bolsonaro foi gravado por um deputado do PSL pedindo apoio para emplacar seu caçula Eduardo na cadeira ocupada por Waldir, um “cara” que, no seu diagnóstico, muda muito de humor.

Desde terça-feira, 15, quando a Polícia Federal vasculhou endereços ligados a Bivar, em Pernambuco, a briga no PSL virou um vale-tudo assustador. Na prática, Bolsonaro integra uma sigla suspeita de desviar recursos dos fundos partidário e eleitoral e de embolsar dinheiro do contribuinte. Noves fora é disso que se trata: um espólio em torno de R$ 1 bilhão até 2022.

Mas e o discurso da “nova política?” É aí que mora o perigo. Depois de ter passado por oito partidos, Bolsonaro se filiou ao PSL, no ano passado, e fez uma campanha prometendo acabar com a corrupção. Até então nanico, o PSL virou uma superpotência, na onda da eleição do presidente, e é hoje a legenda que mais recebe verba pública.

Só que de repente, para espanto de um pré-candidato no Recife que apareceu outro dia no Palácio da Alvorada, Bolsonaro pediu a ele que simplesmente esquecesse o PSL. Não foi só: disse que o deputado Bivar estava “queimado para caramba” em Pernambuco.

Foi a senha para o roteiro que se seguiria. Vinte e quatro horas depois, Bolsonaro cobrou uma auditoria externa dos últimos cinco anos nas contas do partido. “Eu não quero que estoure um problema e depois a imprensa me culpe (dizendo) ‘Ah, você não sabia?’ ”, afirmou ele no sábado, três dias antes da operação da Polícia Federal.

De lá para cá, o caldo entornou de vez. No mesmo dia em que Bolsonaro pregou a abertura da “caixa preta” do PSL, discípulos de Bivar divulgaram os gastos da Conferência de Ação Política Conservadora, realizada no último fim de semana, em São Paulo. Importada dos Estados Unidos por Eduardo Bolsonaro, candidato a embaixador do Brasil em Washington, a conferência foi bancada pela Fundação Índigo, ligada ao PSL, e custou cerca de R$ 800 mil.

A ala do presidente do PSL lança agora suspeitas sobre despesas de campanha do próprio Bolsonaro e vira e mexe cita as acusações de “rachadinha” que pairam sobre Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), quando o atual senador era deputado estadual no Rio.

As denúncias sobre o esquema no qual o servidor repassa parte de seu salário a um parlamentar, por sinal, não param aí e atingem hoje mais um gabinete do PSL, desta vez em São Paulo.

Para piorar o quadro, na mesma terça em que Delegado Waldir orientava a bancada do PSL a votar contra uma Medida Provisória de interesse do governo, a deputada Soraya Manato (PSL-ES) ocupou a tribuna do plenário para fazer uma confissão. Diante do microfone, Soraya disse que todos os partidos usaram “candidaturas laranjas” nas eleições de 2018. “Pessoal da esquerda, não tem ninguém santo aqui dentro não, tá? Tem laranja em tudo que é partido. Aqui no PSL tiveram os candidatos laranja, mas a grande maioria foi eleita honestamente”, afirmou ela, ao admitir que a legenda de Bolsonaro cometeu a prática ilegal.

Em um cenário que expõe a fragilidade do sistema partidário, muitos agora se lembram da implosão do PRN do então presidente Fernando Collor, hoje senador pelo PROS e também alvo de uma operação da Polícia Federal, na semana passada.

Os tempos são outros e, naquela época, não havia nem mesmo redes sociais, mas o fato é que Collor e o Partido da Reconstrução Nacional naufragaram juntos.

Em recente conversa telefônica, o vice-presidente do PSL, Antonio Rueda, braço direito de Bivar, chegou a fazer um apelo a Flávio Bolsonaro. “Flávio, nossa separação tem de ser amigável. Não pode ser um divórcio litigioso”, disse Rueda ao primogênito do presidente.

Nos bastidores, porém, as duas alas que disputam hoje o controle do PSL – o Partido Social Liberal – afirmam, com uma ou outra variação, que vingança é “um prato que se come frio”. Quem sobreviver, verá.