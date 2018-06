No Ceará, 16 cidades têm atos pró-Lula

O PT do Ceará fez vigília até 1h desta sexta-feira (6) na sede do partido, em Fortaleza, contra a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As manifestações continuaram em 16 cidades cearenses: Caucaia, Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha, Crateús, Maranguape, Maracanaú, Madalena, Iguatu, Nova Russas, Tamboril, Ipaporanga, Morrinhos, Sobral, Redenção e Fortaleza nesta sexta-feira.

O ato em Fortaleza foi na Praça da Gentilândia, onde os petistas defenderam a liberdade de Lula. Teve ainda manifestação de estudantes universitários que fecharam o cruzamento das avenidas da Universidade e 13 de Maio.

"Estou profundamente triste com esta notícia da determinação da prisão de Lula, o maior presidente que este país já teve. O presidente que tirou milhões de brasileiros da miséria e deu mais dignidade para as famílias pobres do nosso país, sobretudo do Nordeste, historicamente esquecido", disse o governador do Ceará, Camilo Santana (PT). "O momento dificílimo pelo qual passa o Brasil não será resolvido com demonstrações de intolerância, ódio e perseguição. A Lula, toda a minha solidariedade. Respeito e gratidão eternos."

O senador José Pimentel (PT) alegou que a prisão de Lula tem a intenção de excluí-lo do processo eleitoral de 2018. "A história não perdoará o que se passa hoje no Brasil, cuja elite, por meio de um golpe midiático-parlamentar, com setores do Judiciário, derrubou uma presidenta eleita, sem que houvesse crime de responsabilidade", disse. "E agora, dando continuidade ao golpe, tenta impedir a candidatura de Lula à presidência da República. Resistiremos junto com as forças democráticas do Brasil até que a Justiça seja restabelecida. Porque Lula vale a luta."