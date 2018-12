Netanyahu diz que Bolsonaro promoverá 'revolução' nas relações com Israel

GENEBRA - Em viagem “sem precedentes” ao Brasil, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aposta que o presidente eleito Jair Bolsonaro irá promover uma “revolução” nas relações entre os dois países. O Estado apurou que o israelense ficará cinco dias no Brasil, um período considerado como fora dos padrões para as viagens para apenas um País por parte de um primeiro-ministro.

Essa é ainda a primeira vez que um chefe-de-governo em exercício de Israel visita o Brasil. O israelense viajará no dia 27 de dezembro ao Rio de Janeiro. No dia 29, está prevista uma reunião entre ele e Bolsonaro, ainda na capital fluminense. Um dos assuntos previsto na conversa é a mudança da embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém, uma promessa de campanha de Bolsonaro e que vem deixando os governos árabes irritados e preocupados.

No dia 31, ele viaja para Brasilia, onde será um dos principais convidados para a posse de Bolsonaro. Netanyahu estará em praticamente todos os atos solenes que fazem parte da posse, incluindo cerimónias no Congresso Nacional.

Em uma reunião em seu partido, o Likud, na segunda-feira, o israelense apontou que o brasileiro indicou irá promover uma “revolução na relação com Israel”. Sua agenda no Brasil ainda inclui reuniões com a comunidade judaica.

A importância dada por Tel Aviv ao gesto do novo governo brasileiro não ocorre por acaso. “O Brasil não é simplesmente mais um país”, disse Netanyahu. “Esse é um país com quase um quarto de bilhão de pessoas. Uma superpotência. E eles irão mudar completamente suas relações com Israel, incluindo Jerusalem”, indicou.

Na mesma segunda-feira, Netanyahu esteve reunido com embaixadores latino-americanos e voltou a indicar que o Brasil mudaria sua embaixada para Jerusalem. A decisão rompe com uma postura tradicional da diplomacia brasileira, segue o mesmo caminho do governo de Donald Trump e tem sido alvo de duras críticas por parte das autoridades palestinas.