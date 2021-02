Negacionista e apoiadora do ‘E daí?’: saiba quem é Bia Kicis, cotada para presidir a CCJ da Câmara

BRASÍLIA – O Brasil se aproximava das 20 mil mortes pelo novo coronavírus, em maio, quando a deputada Bia Kicis (PSL-DF) surgiu no plenário da Câmara com uma máscara estampando os dizeres “e daí?”. Era uma tentativa de relativizar a declaração infeliz do presidente Jair Bolsonaro sobre a doença, feita dias antes, e mais uma amostra de sua fidelidade ao bolsonarismo.

A mudança de comando na Casa, agora nas mãos do aliado Arthur Lira (Progressistas-AL), deve render a ela a presidência do mais prestigiado colegiado, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Kicis é investigada no chamado inquérito das fake news, que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF). Se confirmada como chefe da CCJ, caberá a ela liderar os trabalhos do grupo que tem como atribuição analisar a constitucionalidade de todos os projetos da Câmara. De acordo com as investigações preliminares, ela usou a cota parlamentar para custear o disparo de mensagens favoráveis ao fechamento do Congresso e do STF.

Aos 59 anos, a deputada é ex-procuradora do Distrito Federal e emergiu na política na esteira dos protestos em favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Com bandeiras conservadoras e que agradam extremistas nas redes sociais, ela se aproximou do núcleo de Bolsonaro ainda em 2014 e se tornou fiel escudeira na pré-campanha de 2018.

A futura presidente da CCJ foi a terceira mais votada no DF, com 86.415 votos. Apoiada por setores do funcionalismo, também conseguiu votos nas regiões periféricas. A deputada dialoga com movimentos de mulheres, mas rechaça o feminismo.

Na campanha de Bolsonaro, criticado por declarações ofensivas contra mulheres, Kicis era uma das poucas mulheres com acesso direto ao candidato. Ela teve papel importante na aproximação entre Bolsonaro e Paulo Guedes, que mais tarde se tornou ministro da Economia. A deputada organizou os primeiros encontros entre ambos, na época em que Guedes ainda mantinha tratativas com o então presidenciável Luciano Huck.

São de Kicis algumas das principais iniciativas na Câmara em favor do voto impresso e da “Escola sem Partido” duas promessas do presidente durante a campanha. Foi na questão do ensino, porém, que a deputada acabou contrariando o governo ao votar contra o novo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), mecanismo que precisou ser renovado no fim do ano passado sob o risco de levar a um colapso dos sistemas educacionais regionais. A posição de Kicis incomodou o governo, que buscava colher louros da aprovação da proposta, embora tenha tido pouco protagonismo nas discussões sobre o novo modelo.

Na pandemia, a deputada destacou-se pela postura negacionista e como uma das principais disseminadoras de informações distorcidas e falsas sobre a covid-19. A agência de checagem Aos Fatos a elencou entre os maiores geradores de desinformação, ao lado da deputada Carla Zambelli (PSL-SP), o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filhos do presidente.

Em um vídeo divulgado no início de janeiro, Kicis aparece em um carro ao lado de uma amiga que ensina um "truque" para não usar máscaras. "É o jeito, né, gente? Eu quero respirar, eu preciso respirar", diz ela.

Não podemos esquecer desse vídeo. Jamais! pic.twitter.com/GqnvnbEdCA — Fonseca (@Fonseca_706) January 14, 2021

Uma das publicações mais criticadas de Kicis, no entanto, foi a em que comemorava o fim do lockdown em Manaus. Nas redes, ela parabenizou a população que se insurgiu contra a medida drástica adotada pelo governo local. Pouco depois, a capital amazonense mergulhou em um colapso do sistema de saúde, com pessoas morrendo asfixiadas pela esgotamento do estoque de oxigênio em hospitais. A crise gerou novos pedidos de impeachment e de abertura de CPIs contra o governo na Câmara.

A pressão do povo funcionou tb em Manaus. O governador do Amazonas, @wilsonlimaAM voltou atras em seu decreto de Lockdown. Parabéns, povo amazonense, vcs fizeram valer seu poder! https://t.co/Ev7gtuDdYR — Bia Kicis (@Biakicis) December 27, 2020

Ela também gerou polêmica com uma publicação na qual ironizava a procura por empregos dos ex-ministros Luiz Henrique Mandetta e Sérgio Moro. A deputada publicou imagem em que ambos tinham rosto negro e cabelo crespo, sugerindo que precisavam de cotas para se recolocarem. O post rendeu uma notícia-crime no STF por suposto crime de racismo.

Cuidado, se você consegue enxergar racismo nesse post ao invés de vê-lo na atitude da Magazine Luiza, o estrago do ensino aos moldes de Paulo Freire pode ter sido muito grande na sua capacidade de interpretar textos e de compreender a vida. pic.twitter.com/Zl7k0jcYCD — Bia Kicis (@Biakicis) September 27, 2020

A adesão plena ao bolsonarismo também levou Kicis a trabalhar pela construção do Aliança pelo Brasil, partido que Bolsonaro tentou tirar do papel após se desentender com o presidente do PSL, Luciano Bivar (PE). Ela liderou a colheita de assinaturas no Distrito Federal, embora a nova legenda ainda não tenha saído do papel.