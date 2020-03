Narrador e jornalista Cadu Cortez morre aos 40 anos em SP

SÃO PAULO - O jornalista Carlos Eduardo Sica Cortez morreu em São Paulo na madrugada desta terça-feira, 3, vítima de um enfarte. Cadu Cortez, como era conhecido pelo público, atualmente era apresentador do Notícia no Seu Tempo, podcast do Estado. O velório será realizado ao 12h no Cemitério Congonhas, em Santo Amaro, e o enterro está marcado para às 14h.

No fim de semana, o jornalista havia viajado para um compromisso profissional em Buenos Aires, na Argentina. Na volta para São Paulo, sentiu-se mal e foi internado no Hospital Notre Dame, em Guarulhos.

Durante a carreira, Cadu passou por veículos como Cultura, SBT, Fox Sports e Rádio Bandeirantes, nas quais trabalhou como âncora de diversos programas, setorista de trânsito e fez a jornada esportiva como locutor e setorista do São Paulo Futebol Clube.

"Quando estávamos montando a equipe deste projeto, eu trouxe o Cadu por ser um apresentador muito versátil, o nome certo para o que estávamos buscando", disse Emanuel Bonfim, coordenador do núcleo de podcasts do Grupo Estado.

"Eu conheço o Cadu há 8 anos. Ele é um profissional talentosíssimo, dedicado e deixou amigos por onde passou. Ele transformava o ambiente onde estava, por isso foi sempre muito bom trabalhar com ele", disse a apresentadora do 'Notícia no Seu Tempo', Adriana Cirmino.

A última transmissão de Cadu como narrador foi a partida do Campeonato Italiano entre Roma x Cagliari, no último domingo, 1º, pela plataforma de streaming DAZN.

A notícia gerou comoção nas redes sociais entre fãs e amigos de profissão do narrador. "Que loucura a triste notícia da morte do Cadu Cortez. Inacreditável. Passamos o fim de semana inteiro juntos, trabalhando, conversando sobre tanta coisa, dando risada... E agora chega essa porrada. Muita força pra todo mundo", escreveu o comentarista esportivo Rafael Oliveira no Twitter.

Quem também se manifestou foi o narrador Fernando Nardini: "Deus do céu, a vida segue pregando peças inaceitáveis. Querido Bugu, Cadu Cortez, amigo desde a faculdade, tantos trabalhos juntos, tantas histórias, 1x0 contra mim no tênis, revanche marcada para esta semana...Não pode ser, meu Pai. Que dor, que tristeza. Por que tão cedo?."

Em nota, a DAZN lamentou o falecimento do profissional. "Estamos profundamente entristecidos com a morte prematura de Cadu Cortez, um narrador talentoso, respeitado e querido por todos nós. Hoje marca um dia muito triste para o DAZN e o mundo do esporte. Cadu foi um profissional vibrante, cuja personalidade vivaz nos entreteve em diversos momentos. Sempre nos lembraremos dele pelo dinamismo e pela paixão que ele nutria pelo esporte. Ele sem dúvida fará muita falta. Estendemos nossos pensamentos e apoio à família e aos amigos do Cadu, nesse momento de despedida e tristeza".

Cadu havia completado 40 anos no dia 25 de fevereiro. Ele deixa a noiva e um filho.

Ouça o último episódio do 'Notícia no Seu Tempo' apresentado pelo jornalista Cadu Cortez.