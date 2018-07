'Não vamos rever nomeação de Cristiane Brasil', diz líder do PTB

BRASÍLIA - O líder do PTB, Jovair Arantes (GO), afirmou nesta manhã de quarta-feira, 10, ao Estadão/Broadcast Político, que não há chances de a bancada rever a indicação da deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) para o ministério do Trabalho. "Não tem troca de nome até uma decisão no Supremo Tribunal Federal", disse. A parlamentar foi barrada pela Justiça de tomar posse.

Na terça, 9, o presidente Michel Temer recebeu em seu gabinete Jovair, Cristiane e o presidente do partido Roberto Jefferson. Segundo interlocutores do presidente, apesar do desgaste para o governo, Temer manteve o compromisso de que a pasta ficará com o PTB e afirmou que entraria com recurso na Suprema Corte para tentar garantir a posse de Cristiane.

Apesar disso, ainda pela manhã desta quarta, alguns auxiliares do presidente defendiam que o governo investisse em negociações com o partido, já que levar o recurso ao Supremo Tribunal Federal (STF) pode gerar um desgaste entre Poderes e o risco de derrota para o governo seria alto. Uma saída seria que Roberto Jefferson desistisse da indicação da filha, o que não ocorreu.

Segundo um auxiliar do presidente, Temer não tem a intenção de recuar e deixará a decisão com o partido. Há especulações no Planalto sobre a possibilidade de Jovair se apresentar como um nome possível. O líder, no entanto, nega: "Zero (possibilidade)", disse. "Eu não aceitaria, sou líder da bancada, que é um dos melhores cargos que se possa ter", afirmou.

Jovair reiterou que a "lei está sendo rasgada" e disse acreditar que o governo vai levar adiante a o recurso e o nome de Cristiane.

Na terça, 9, Temer acertou que recorreria ao STF para nomear a deputada como ministra do Trabalho, depois que o Tribunal Regional Federal da 2.ª Região (TRF-2) manteve a suspensão da posse. Filha de Roberto Jefferson, Cristiane foi condenada a pagar R$ 60 mil por dívidas trabalhistas a um ex-motorista. Mesmo depois do imbróglio jurídico, o PTB manteve a indicação da deputada ao cargo.

A Advocacia-Geral da União (AGU) afirmou na manhã desta quarta-feira, 10, que irá recorrer ao STF ainda hoje para garantir a posse de Cristiane, mas até o momento, ainda não o fez.