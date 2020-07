‘Não se pode confundir as pessoas com as instituições’, diz empresário bolsonarista

Alvo de duas investigações no Supremo Tribunal Federal (STF), o financista e empresário Otávio Fakhouri, de 47 anos, diz que critica pessoas e não as instituições e vê “cerceamento à liberdade de expressão” no inquérito sobre propagação de fake news nas redes sociais.

O sr. está sendo investigado em dois inquéritos que correm no STF, um relacionado às fake news e outro ao financiamento de atos antidemocráticos. O que tem a dizer sobre isso?

No inquérito das fake news, pelo que vi nos documentos a que tive acesso, o conjunto de provas é o meu Twitter. O meu Twitter é a manifestação da minha opinião. Então, a minha percepção é de que se trata de um cerceamento à liberdade de expressão. Sobre o outro inquérito, nunca financiei nenhum ato antidemocrático. Já ajudei atos 100% democráticos, como o de 26 de maio do ano passado, a favor da reforma da Previdência e do pacote anticrime, contribuindo para pagar o caminhão de som. Mas sempre foi tudo com nota fiscal, com CNPJ. Não cometi nenhum ilícito, nenhum crime.

Muitas vezes, o sr. adota um tom agressivo nas redes em relação a parlamentares e a ministros do Supremo. Investir contra o Legislativo e o Judiciário não é algo antidemocrático?

Quando me manifesto, são críticas a pessoas e não às instituições. Se você procurar nas minhas redes, não vai me achar nunca pedindo o fechamento de nada. Você também não vai achar nenhuma postagem minha usando uma palavra de baixo calão. Nunca xinguei ninguém. Eu não apago meus tuítes. Está tudo lá, é só conferir. Crítica faz parte da democracia. Como diz o professor Adílson Dallari, um grande jurista, não se pode confundir as pessoas com as instituições.

Recentemente, o sr. chamou o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, de “traidor”, por ter criticado os ataques com rojões ao prédio do STF. O sr. apoia esse tipo de manifestação?

Eu não faria um ato desses. Não concordo com esse tipo de coisa. Agora, não gostei de vê-lo atacar isso e “passar pano” para quem está violando os direitos do cidadão. Acho que foi uma traição. O (deputado) Eduardo (Bolsonaro) não gostou. As pessoas da família Bolsonaro não gostaram. Isso mostra não sou pago por ninguém para dar minha opinião.